Kreftsyke barn har tegnet seg inn på det norske VM-laget

Saken oppdateres.

LAHTI: Fredag kjemper kombinertløperne om de første medaljene i Lahti. Som en ekstra inspirasjon på veien mot suksess er det barnetegninger som pryder de norske konkurransedraktene i Finland.

– Det var et sterkt møte med barna. Det er artig å skape noe sammen. Nå har barna en liten del av oss, og vi en liten del av dem. De vil være med i løypa når vi går, sier landslagsløper Jørgen Graabak.

Samarbeid med Rikshospitalet

Det er barn med kreft og andre sykdommer på Rikshospitalet som har bidratt med tegninger til landslagsdrakten.

– Det er en dress med litt mer mening enn utøverne er vant til å gå med, sier Helle Aanesen.

Hun er daglig leder i Aktiv mot kreft, som har vært med på dette prosjektet.

– Hele landslaget står bak dette og stilte opp på sykehuset da barna fikk dette oppdraget. Noen unger som lå på isolat fikk også muligheten til å bidra.

Føltes meningsfullt for de aktive

Tegningene ble levert til utstyrsprodusenten, som valgte ut og trykket barnas navn og tegninger på skidressene.

– Barna satte veldig stor pris på at vi var der. Vi bidro til å gjøre dagen for dem litt finere enn ellers, sier landslagets Jarl Riiber.

Han fortsetter:

– Du så at barna satte pris på dette, og for oss var det inspirerende

Riiber opererte skulderen for en uke siden, og deltar ikke i Lahti, men har vært med på hele løpet.

– Da jeg så de ferdige skidressene, syntes jeg det var eksotisk. Jeg tror konkurrentene vil bli psyket ut, legger han til.

– Avbrekk i tøff tid

Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus. Det er aktivitetssentre der kreftrammede kan trene.

– Akkurat i dette tilfellet konsentrerer vi oss om pusterommet i skogen nær Rikshospitalet. Siden det står på offentlig grunn, er det åpent for alle, opplyser Aanesen.

Paul Einar Borgen, leder av kombinertkomiteen, mener at toppidrettsutøvere gjør lurt i å ha et mål ut over seg selv.

– Dette er en positiv måte for kombinert å gi litt tilbake til barn. De får en avbrekk i en tøff tid. Det er også fint å se en annen dimensjon enn det toppidretten vanligvis byr på.

Graabak forteller at han hadde stor glede av samarbeidet med barna på Rikshospitalet.

– Dette betydde mye for oss. Jeg gleder meg til å representere barna i VM, sier Graabak.

Espen Andersen, Mikko Kokslien, Jørgen Graabak og Magnus Krogh er tatt ut på laget til fredagens hopp liten bakke etterfulgt av 10 km langrenn. Magnus Moan ble vraket til første øvelse.