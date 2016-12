Kristoffersen jakter ny seier: Leder etter superomgang

Saken oppdateres.

Marcel Hirscher ledet, men Henrik Kristoffersen var enda raskere og suste inn til ny ledelse - 23 hundredeler foran østerrikeren.

Dermed skal nordmannen kjøre sist i 2. omgang av slalåmrennet i Madonna.

– Fantastisk teknikk på Henrik, meldte NRKs ekspertkommentator Kjetil André Aamodt.

Han mener at Kristoffersen stadig kommer nærmere Hirscher, som har vunnet verdenscupen sammenlagt fem sesonger på rad.

Selv om Kristoffersen kjørte inn til ledelse, ristet han oppgitt på hodet da han var i mål.

– Han er kanskje ikke helt fornøyd med gjennomføringen, sa Aamodt.

Sebastian Foss Solevåg kjørte ned til en foreløpig 25. plass, 1.69 bak Kristoffersen.

Blir det seier nummer to?

Kristoffersen kan senere torsdag vinne sin andre verdenscupseier for sesongen. Han vant også slalåmrennet i Val d’Isere tidligere i desember.

Dermed er Kristoffersen for fullt på vei tilbake på vinnersporet. I fjor vant han hele seks verdenscupseire. Denne sesongen har imidlertid vært preget av en konflikt med Norges Skiforbundet, som ikke vil la ham kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen. Kristoffersen har tatt saken til retten.

Kristoffersen har innrømmet at saken, som fortsatt ikke er avgjort, har tappet ham for krefter. Han sto blant annet over verdenscuprennet i Levi.

