Kristoffersen kopierte legendene: - Han slår knockout på verdenseliten

Etter en strålende 1. omgang sto Henrik Kristoffersen sist igjen på toppen av slalåmbakken i Madonna di Campiglio.

Marcel Hirscher kjørte en glimrende finaleomgang, men Kristoffersen kjørte enda bedre og vant med 33 hundredeler. Dermed økte han ledelsen fra 1. omgang.

Det er slik vi er blitt vant med å se 22-åringen i verdenscupen: best når det gjelder.

I intervjuet med arrangøren etter seieren ble Kristoffersen spurt om hva som ligger bak de enorme slalåmprestasjonene.

– Mye trening. Det er hardt arbeid som betaler seg, svarte Kristoffersen.

Pappa Lars Kristoffersen er på plass i Madonna. Han fryktet for vinnersjansene da Hirscher leverte en fenomenal finaleomgang.

– Da Hirscher kjørte så fort, tenkte jeg at det skulle mye til å vinne. Men på en eller annen måte klarte han det. Og det selv i en løype med lite svinger, som egentlig ikke er hans favoritt. Det er en bra prestasjon, sier han til Aftenposten.

– Egen klasse

– Han slår knockout på verdenseliten, jublet NRK-kommentator Andreas Toft da Kristoffersen suste over målstreken.

– Kristoffersen og Hirscher er i en egen klasse i slalåm. Det blir spennende å følge denne duellen i klassikerne som kommer fremover, sa ekspertkommentator Kjetil André Aamodt.

Også i fjor vant Kristoffersen slalåmrennet i Madonna. Dermed har han greid en bragd bare to alpinister har greid tidligere: Legendene Alberto Tomba og Ingemar Stenmark var de eneste som hadde vunnet dette rennet to år på rad.

– Det er store stjerner. Det er de som har vært best i alpint, så dette er stort, sa Kristoffersen i seiersintervjuet.

– Han er sterk. Han er ekstremt god på å konsentrere seg om det som gjelder for å kjøre fort på ski, sier Lars Kristoffersen om sønnen.

12. verdenscupseier

Kristoffersen tok dermed sin 12. verdenscupseier. 11 av triumfene er kommet i favorittgrenen slalåm.

Denne sesongen er det andre gang Kristoffersen står igjen som vinner. Han vant også slalåmrennet i Val d’Isere 11. desember. Det betyr at han har vunnet begge slalåmrennene der han har stilt til start.

I fjor vant han hele seks verdenscupseire.

– Det er lov til å drømme om noe som ligner fjorårssesongen. Det er det han jobber for. Nå skal han ha noen dager i Norge, før han begynner treningen mot rennene som går i januar, sier Lars Kristoffersen.

Seieren ble en ny bekreftelse på at Kristoffersen er tilbake på vinnersporet for fullt. Denne sesongen har vært preget av en konflikt med Norges Skiforbund, som ikke vil la ham kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen. Kristoffersen har tatt saken til retten.

Kristoffersen har innrømmet at saken, som fortsatt ikke er avgjort, har tappet ham for krefter. Han sto blant annet over verdenscuprennet i Levi tidlig i sesongen. En rekke ganger de siste ukene har han rettet kraftig skyts mot skiforbundet i media.

Torsdag kveld var det imidlertid sportslig triumf det handlet om for Henrik Kristoffersen.

PS : Sebastian Foss Solevåg ble nummer 24. Leif Kristian Haugen gjorde en stor feil og klarte ikke å ta seg videre til finalen. Han hadde førsteomgangens 42. beste tid. For Jonathan Nordbotten var rennet over da han kjørte ut like før annen mellomtid.

