Kun fiasko kan hindre at Moan blir historisk

Saken oppdateres.

Glem Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard og Marit Bjørgen. Ingen nordmenn har tatt medalje i sju ski-VM på rad.

Trygge på medalje

Den bragden har Magnus Moan – etter alle solemerker – i boks på søndag. Siden 2005 har Norges lag vært fast inventar på seierspallen.

– Får vi ut snittet av det vi har gjort på trening, er vi ganske trygge på medalje, sier Moan.

– Alt annet enn medalje er fiasko, melder Jørgen Graabak.

Imponerte lagkamerater

OL-mesteren er full av beundring for «gamlingen» på laget:

– Det er ekstremt imponerende. Det var ikke gitt at han i det hele tatt skulle være med til VM, og jeg har fortalt Magnus mange ganger denne sesongen hvor imponert jeg er av ham. Jeg håper jeg kan bidra med en god prestasjon slik at han får medalje og så her i Lahti.

– Det at Magnus har tatt medalje i så mange VM på rad sier mye om talentet og ferdighetene hans. Se på hva han har gjort i år, at han klarte å snu det etter at det buttet så voldsomt imot. Det er rått å vite at han har det inne, sier Mikko Kokslien.

Landslagssjefen tror på flere medaljer

De første mesterskapsmedaljene tok Moan i 2005 i Oberstdorf. På gull-laget den gangen deltok også dagens landslagssjef Kristian Hammer. Han husker godt unge Moans inntreden i laget.

– Magnus kom med veldig trykk inn i laget, var veldig til stede og en humørspreder når han var på hugget. Du merker Moan i et rom – det gjorde vi allerede fra starten, sier han.

– Det hadde vært utrolig kult om Magnus klarer å ta medalje i sju VM på rad. Jeg har kjempetro på ham. En ting er lagkonkurransen, men jeg tror han kan bli veldig farlig i storbakken her. Den bakken passer ham veldig bra, så jeg tror han kan ha en god medaljesjanse også individuelt.