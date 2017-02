Kvinnenes alpin-VM kan fort ende opp med å handle om disse to

Saken oppdateres.

Den amerikanske duellen mellom Lindsey Vonn og arvtageren Mikaela Shiffrin blir spennende i VM.

Konkurransemennesket Vonn har vunnet det meste i OL- og VM-sammenheng, mens hennes ni år yngre landskvinne Shiffrin omtrent har vunnet på bestilling i senere tid.

De to deler landslag, men ikke personlighet.

– Jeg vil ikke være grådig, sier Shiffrin foran VM som innledes tirsdag med super-G.

21-åringen svarte vennlig og ydmykt på alle spørsmål etter sin siste verdenscupseier. Hun har hittil vunnet 28 av dem.

For snart åtte år siden i Val d'Isere skulle Vonn feire sitt annet VM-gull. Det endte med at superstjernen ødela en sene i tommelen etter å ha skåret seg på en knust champagneflaske.

Ulike

Historiene om de potensielle VM-dronningen i St. Moritz sier ikke alt, men gir likevel et hint om to svært ulike personer.

Det var for eksempel Vonn som hadde et stormende forhold til golfspilleren Tiger Woods, og det var den 32-år gamle superstjernen som kastet klærne for å markedsføre boken sin «Sterk er det nye vakre».

Vonn har vunnet 77 verdenscupseirer og legger ikke skjul på at hun vil slette Ingemar Stenmarks 86. verdenscupseirer – og hun lar Eurosport følge jakten på nært hold.

Elsker menn

– Jeg elsker å trene med menn. Det får meg til å tøye grensene, sier hun.

Om Vonn gaper høyt, så lar Shiffrin skiene danse, og som oftest raskest av alle.

Snakke gjør hun, men heller om prestasjoner enn seirer. Når hun kjørte ut i 1. omgang i Zagreb etter å ha vunnet tolv strake slalåmkonkurranser, var hun mer lettet enn lei seg. Hun var lei av alle spørsmålene om den flotte seiersrekken.

I VM skal hun kun kjøre storslalåm og slalåm. Vonn skal på sin side kjøre fartsøvelsene og superkombinasjonen.