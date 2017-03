Landslagssjefen irritert etter transportkaos i Raw Air: - Dette er for dårlig

Saken oppdateres.

– Det er ikke så farlig for meg, men verre at utøverne må vente lenge, sier en irritert landslagssjef Alexander Stöckl.

Han brukte to timer for å komme ned til utøverhotellet. Sammen med de polske hopperne var Norges landslagssjef mest uheldig da arrangøren i Granåsen ikke klarte å frakte folk ut av anlegget.

– Det overrasker meg. Logistikken har fungert bra til nå, men dette må ha vært en glipp, sier Stöckl.

Etter det NTB forstår var det fullstendig misforståelse mellom Raw Air-ledelsen og den lokale arrangøren som førte til at det manglet biler til å transportere hoppere, trenere og medier i regn- og snøværet. Ingen visste hvem som hadde transportansvaret.

– Det kom en shuttle etter hvert. De sendte en minibuss med plass til 20 mann, men det var ikke plass til polakkene og meg, sier en frustrert Stöckl.

Lover bedring

Han sier at Raw Air ikke har råd til flere slike bommerter.

– Nei, det er ikke bra nok om vi ønsker å gjøre en perfekt jobb for å selge inn en turnering som også skal ha en framtid. Dette er for dårlig utført. Vi sa fra starten av at dette er en veldig viktig jobb, sier Stöckl.

– Så lenge det ikke skjer flere ting nå, er det ingen fare, men det var tungt for dem som ble stående igjen i bakken.

Det var hektisk kommunikasjon mellom Raw Air-ledelsen og de lokale arrangørene onsdag kveld. Allerede under torsdagens verdenscuprenn er det lovet bedring.

Raw Air-sjef Arne Åbråten har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Stjernen nest best i Granåsen-kvalifisering

Andreas Stjernen ble slått bare av polske Kamil Stoch i den vindherjede kvalifiseringen i Granåsen i hoppturneringen Raw Air onsdag.

Også Daniel André Forfang imponerte og ble nummer fire i kvalifiseringen, mens Raw Air-leder Stefan Kraft skuffet stort med 27.-plass og mistet ledelsen til Andreas Wellinger.

Forfang hoppet 140 meter med startnummer 36 og ble stående veldig lenge i "lederboksen" fordi vinden gjorde at kvalifiseringen måtte stoppes en lang stund.

Stjernen ga ham omsider avløsning da han med startnummer 58 overtok ledelsen. Han landet på 139 meter.

– Et veldig bra hopp. Det har vært mye vær og vind i dag, men jeg kom meg godt gjennom. Jeg er kjempefornøyd, sa Stjernen til NRK.

Han endte halvannet poeng bak Stoch (139 meter) og fem poeng foran tredjeplasserte Wellinger, som er ny Raw Air-leder.

Halvor Egner Granerud, som ble hentet inn i Norges Raw Air-lag på bekostning av Tom Hilde, var tredje beste nordmann i kvalifiseringen med delt 13.-plass.

Anders Fannemel (17.-plass), Robert Johansson (19.-plass) og Joakim Aune (28.-plass) kvalifiserte seg også til torsdagens verdenscuprenn. Daniel-André Tande skuffet stort med 113 meter og 54.-plass, men han var blant de forhåndskvalifiserte.

Dermed er alle de norske deltakerne i kvalifiseringen klare for rennet.

(©NTB)