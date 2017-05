Landslagstrenerens sønn storspilte da Norge åpnet VM med seier

- Viktig for et fotballag å markere et jubileum



Norge-Frankrike 3–2

PARIS: Petter Thoresen VM-debuterte som landslagstrener. Det ble en nervepirrende affære.

Noreges nye landslagssjef overrasket mange med å kjøre VM-debutant Aleksander Reichenberg i førsterekken sammen med Patrick Thoresen og Ken-André Olimb. I annenrekken satset han på rå kraft (Anders Martinsen og Anders Bastiansen) parret med Mathis Olimbs slepne teknikk.

Testet tidligere

Thoresen hadde testet sammensetningen av den nye førsterekken i oppkjøringskampen mot Slovakia (tap 2–3) for en uke siden. Den gang ble begge målene scoret av denne rekken. Dermed ble det også ny tillit i VMs åpningskamp. De viste seg tilliten verdig.

De to målene som skulle komme til å bikke kampen i Norges retning ble begge scoret av nettopp førsterekken, men i begge tilfellene var Reichenberg ikke på isen, men Mathis Olimb. Det ble et tett og tøft oppgjør mellom to lag som ofte har tette og tøffe oppgjør. Rammen var i hvert fall flotte. Åstedet for oppgjøret. AccorHotels Arena ved Seinens høyre bredd. Arrangørnasjonen hadde nok håpet på noen litt færre tomme seter, men stemningen var stor og det var spenning til siste sekund av kampen.

"Håndballhallen"

Det var i den samme arenaen norsk håndball skrev idrettshistorie da de spilte VM-finale i håndball mot Frankrike 29. januar i år. Den gang var det fullt hus stormende jubel og fransk seier. Denne gangen klarte Norge å gjøre det som det norske håndballandslaget ikke har klart denne sesongen. To tap for Frankrike i Frankrike, det siste kom bare en time før Norge møtte Frankrike på isen.

Første periode ble målløs. Norge har denne våren hatt noen svake åpninger av kampene og i perioder av første periode var det fransk overtak. Norge var dog ikke sjanseløse, og debutant Reichenberg kunne ha gitt norsk ledelse bare sekunder før slutt. Frankrike hadde 7 skudd på mål, Norge hadde 6. Det forteller om en jevn kamp med et lite fransk overtak.

Livlig norsk spill

Var den første perioden litt tam, ble det straks mer liv i andre periode. Norge scoret to ganger med førsterekken, men nå uten Aleksander Reichenberg. I stedet hadde Patrick Thoresen og Ken-André Olimb fått selskap av broder Mathis Olimb. Først scoret Ken-André Olimb. Deretter var det Patrick Thoresens tur til å legge på til 2–0 i overtall.

Norge var langt friskere og godt hjulpet av et knippe franske utvisninger dominerte de i perioder. Men mot slutten av perioden kom det et helt unødig baklengsmål. Det norske forsvaret var merkelig passive da Teddy Da Costa lirket pucken inn bak Lars Haugen.

Den tredje perioden ble hektisk. Patrick Thoresen ga Norge en noe tryggere ledelse da han la på til 3–1. Men Frankrike reduserte direkte fra dropp. Dermed levde det norske håpet om en sikker seier i den første kampen farlig i de ti siste minuttene.

Norge spiller allerede i kveld ny kamp. Sveits er motstander. Også dette en såkalt må-vinne-kamp. Sveits blir regnet som det sterkeste av de fire lagene Norge skal og bør være i stand til å slå i dette mesterskapet.

