Lasse røk korsbåndet, fikk bruddskader og ødela menisken i skrekkbakken: - Det vi drev med var absurd

Saken oppdateres.

TIl helgen reiser alpinistene til berømte Kitzbühel og Hahnenkammrennene. Bakken er beryktet som den bratteste og farligste i hele verdenscupen, og «Die Streif», utforbakken, har påført flere alpinister alvorlige skader.

Dersom hele bakken blir kjørt, er løypa 3312 meter lang. Startpunktet er 1665 meter over havet, og slutten er 860 meter lenger ned i dalen. Bakken har 15 graders fall i snitt, og på det bratteste er det over 40 grader, eller brattere enn en hoppbakke. Løperne er ofte oppe i en fart på over 100 km/t etter bare ti sekunder .

Bare tre nordmenn har vunnet utforrennet. Atle Skårdal i 1990, og Kjetil Jansrud i 2015. I 2004 ble det arrangert et ekstra utforrenn i Kitzbühel fordi rennet i Wengen ble avlyst. Det rennet vant Lasse Kjus.

Flere skader i fjor

I fjor gikk det skikkelig ille for flere da de kjørte ned utforbakken i Kitzbühel. Først gikk de to østerrikerne Reichelt og Streitberger i nettet ved Hausbergkanten, og ble fløyet til sykehus.

Så gikk det galt for Aksel Lund Svindal i den beryktede bakken. Han hoppet kontrollert over kanten, landet greit og så ut til å ha full kontroll. Så fikk han et slag på høyre ski og balansen forsvant i nesten 100 km/t. Svindal ble kastet rundt i luften før han seiler inn i nettet.

Svindal gikk selv etter fallet, men ble fraktet vekk med snøscooter ned til sykestuen hvor han ble undersøkt av leger. Resultatet av undersøkelsene var sykehustur, hvor de konstaterte at korsbåndet var røket. Sesongen var ødelagt.

Trodde han kunne vinne

I 1991 trodde Lasse Arnesen at han skulle vinne Kitzbühel-rennet. Selvtilliten var så stor at han i rennet forsøkte å gjøre man vanligvis ikke gjør. I det første hoppet la han et lite forhopp, for å spare sekunder i Mauserfallet.

– Jeg var i mitt livs form sportslig og følte at jeg var best i verden. Jeg hadde aldri vunnet noe, men jeg var i kjempeslag. Rent utforteknisk gjorde jeg noe som man vel aldri gjør lenger, men jeg hadde planer om å spare noen hundredeler. Jeg skulle gjøre et forhopp, hvor man hopper opp litt før hoppkanten. Da skal man lande en liten meter over kanten. Mens de andre er i luften og flakker, kjører man fort på bakken, sier Arnesen til Adresseavisen.

Stygge fall i Kitzbühl – I 2016 havnet flere utøvere på sykehuset. Aksel Lund Svindal ødela kneet etter et fall etter Hausbergkanten. Sesongen var over. – I 2011 ble østerrikeren Hans Grugger alvorlig skadet under trening i utforbakken. Han måtte gjennomføre en hjerneoperasjon etter fallet, og ble liggende i koma i 11 dager. – I 2010 Scott Macartney ble slått bevisstløs etter å ha fått en rotasjon i et hopp. Han ble lagt i kunstig koma, men forlot sykehuset etter tre dager. – I 2009 ble Daniel Albrecht skadet stygt da han mistet kontrollen på det siste hoppet. Han traff først bakken med ryggen før han ble kastet rundt og landet på ansiktet. Han ble fraktet til sykehuset livløs, og lå i koma i tre uker. – I 1991 bommet Lasse Arnesen med timingen på et hopp. Han ødela korsbåndet og menisken da han landet. – I 1989 pådro canadiske Brian Stemmle seg alvorlige skader, og ble liggende i koma i fem dager. Han svevde mellom liv og død, men kom tilbake til alpinverden senere. – I 1987 ble Todd Broker fra Canada hardt skadet etter at han mistet skien etter Hausbergkanten. Han ble kastet rundt over ti ganger, og ble liggende livløs nært nettet. På sykehuset fant legene ut at han hadde hjernerystelse, ansiktsskader, en brukket nese og skader i venstre kne.

Røk korsbåndet

Men timingen på hoppet var dårlig, og Arnesen landet midt oppe på hoppet.

– Jeg fløy veldig langt. I det jeg landet røyk kneet mitt, uten at jeg falt av den grunn. Så jeg kjørte noen meter videre, og skulle inn i en brå venstresving. I det jeg skal svinge, så svikter kneet. Korsbåndet hadde røket, det var ikke noe hold i kneet, sier han.

Fallet er uunngåelig, og resultatet var røket korsbånd, ødelagt menisk, løs brusk, brudd i en finger, og skader i ansiktet. Men til tross for at møtet med bakken endte dårlig, har han fortsatt gode minner fra Kitzbühel.

– Jeg likte bakken veldig godt. Da jeg kom tilbake året etterpå hadde jeg mitt livs største prestasjon. I samme bakke som jeg krasjet klarte jeg å legge alle tanker og følelser vekk, og klarte å bli nummer fire. Det var min største seier over meg selv, sier han.

Enklere med mye snø

Han forteller at bakken er mye enklere å kjøre dersom det er mye snø. Er det lite snø merker utøverne alle gresstuster og ujevnheter, og da blir det vanskeligere å kjøre ned. Men uansett snømengde, Kitzbühel er brutalt.

– Det er den mest brutale bakken i verden. For det første er det rett ut i fritt fall, og så blir det enda brattere. Du blir kastet ut i det fra første stund. Man er oppe i 100 km/t på veldig kort tid, ut i et svært hopp og vanskeligheter med en gang.

Så følger et par passasjer, og ved utgangen skal utøverne ideelt sett ligge cirka 20 centimeter fra nettet. Dersom alpinistene legger inn ekstra avstand til nettet taper de tid, havner de for nære risikerer de å kjøre inn i duken.

– Så har du et lett parti, hvor du gjør deg stiv i beina. Når du står stille så samler det seg melkesyre i beina, og så skal du ut i en kjempevanskelig avslutning, dønn stiv i beina. Fra stedet hvor Aksel ramlet i fjor og rett før det er det innmari vanskelig. Det slår, du jobber mot kreftene, og det går steike fort. Det er kjempetung i beina, og mange holder ikke mot det, sier Arnesen.

Elektrisk atmosfære

Arnesen rangerer opplevelsene fra de 7–8 gangene han har kjørt i Kitzbühel som større enn å delta i OL. Atmosfæren i den lille byen øst i Nord-Tirol har æren for det.

– Vi bodde på et hotell midt i byen, og bare det å gå til fots til skiheisen blant tusenvis av publikummer. De sto der og hoiet og bråkte med kubjeller, veivet med flagg og drakk glühwein, og det er en helt utrolig opplevelse. Du kan gange stemningen i Kollen dersom en nordmann har vunnet med fem, så har du Kitzbühel, sier han.

Også blant utøverne på toppen av bakken var stemningen noe utenom det vanlige.

– Enten er det helt stille, eller så er det galgenhumor. Du prater ikke med de andre konkurrentene om det man vanligvis prater om. Man er dypt inne i boblen, og hvis du ikke har hundre prosent fokus er det lett å falle, sier han.

Men til tross for det voldsomme fallet tenker han tilbake på Kitzbühel-turene med glede.

– Samtidig er jeg glad for at jeg ikke skal kjøre i den løypen igjen. Jeg tenker tilbake på følelsen å være der med glede. Det er ganske absurd det vi drev med, heldigvis var man ikke like engstelig og tenkte konsekvenser som man gjør når man blir eldre, sier han.

– Spesiell opplevelse

Forrige helg var det for første gang europacuprenn i Kitzbühel. Da sto trønderen Stian Saugestad på toppen av bakken for første gang.

– Det var en spesiell opplevelse. Det er stupbratt, isete og urolig underlag. Og det har vært mange stygge fall og mange som har ødelagt karrièren der. Det er det vanskeligste og mest brutale bakken, så det er kult å ha kjørt der, sier Saugestad til Adresseavisen.

Europacuprennet gikk bare i øverste del av løypa, men Saugestad innrømmer at han følte ekstra spenning på toppen av bakken.

– Man føler litt ekstra frykt og spenning når man er der. Jeg var nervøs før start, men det var overraskende kult å kjøre der så lenge man kjører godt på ski. Men du merker at alle er veldig fokuserte før rennet, og de vet hva de går til. Det er litt ekstra spesielt å kjøre i Kitzbühel, sier han.

Men det var ikke bare i fjor at bakken var utfordrende for dem som turte å sette ned. Bakken har en lang historikk med alvorlige skader, og er regnet som den aller tøffeste, og beryktede bakken.