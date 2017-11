Lorentzen med oppsiktsvekkende bragd: – Er det mulig?

«Mye tyder på at kulturbransjen er en versting i seksuell trakassering»

Heltidsjobb som pappa for å hjelpe Bjørgen til gull

I dag setter Trondheim en historisk rekord for høstværet

Folk har møtt opp for å se løypa bli til - nå er den åpen

Mamma kjører Emilie (16) 15 mil hver dag for å spille - her får hun gullklemmen

Over 20 syriske flyktninger drept av bilbombe i Syria

Saken oppdateres.

Håvard Holmefjord Lorentzen (25) har startet OL-sesongen i kalasform. Da han tok på seg skøytene foran 1000-meteren i Stavanger fredag ettermiddag, hadde han allerede vunnet 500-meteren.

Men Lorentzen var ikke mett. På 1000-meteren var han igjen best, og tok dermed sin andre verdenscupseier for dagen og sin tredje for sesongen.

– Er det mulig? utbrøt NRK-kommentator Carl Andreas Wold, som kalte Lorentzens prestasjon for «fantastisk».

Dermed hadde altså Lorentzen tatt sin andre verdenscupseier på halvannen time. På 1000-meteren var det tiden 1.08.22 som holdt til seier.

Nederlandske Kai Verbij ble nummer to, 25 hundredeler bak.

– Helt magisk sesongstart

Optimismen er høy i den norske skøyteleiren etter pangstarten på sesongen. Også Sverre Lunde Pedersen og comebackveteranen Håvard Bøkko gjorde solide prestasjoner i Heerenveen sist.

– Sesongstarten har vært helt magisk. Det er utrolig moro å være en del av dette laget nå, og ingen har det kjipt under samling, sier landslagstrener Sondre Skarli.

Drømmen om et vellykket OL lever for fullt. Medaljefangsten i vinterlekene har vært laber for de norske skøyterne de siste 15-20 årene. Kun én medalje har det blitt i de tre siste OL. Det er Bøkkos bronse på 1500 meter fra Vancouver i 2010.

(©NTB/AFTENPOSTEN)