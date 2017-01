Magnus Moan: - Jeg fikk en tankevekker

Saken oppdateres.

– Jeg legger ikke ned så mye arbeid som jeg gjør for å få slike resultater. Men resultatene lyver ikke, sier Magnus Moan.

Verdenscuphelgen ga Moan og de andre norske en leksjon i sporet.

For langt bak

Søndag var kombinertveteranen ikke blant de ti raskeste i langrennet – og var om lag minuttet bak Johannes Rydzek i løpstid.

–Det er en tankevekker. Nå går det jeg kan og har problem med å ta igjen løpere foran meg. Nivået på langrennsdelen er blitt så mye høyere at det er en umulig oppgave å gå ut opp mot to minutt bak teten, sier Moan – men hevder samtidig at Rydzek ikke ville ha slått ham med minuttet dersom de hadde byttet utgangspunkt i søndagens konkurranse.

– Man tar fram noe ekstra når man har noe å gå for og har løpere rundt seg som klarer å holde farten oppe, sier han.

Tror det kommer

Etter en 22.- og 29.-plass i «comebacket» i verdenscupen, er det liten tvil om at det fortsatt er langt opp til gammel storhet for 33-åringen. Men Moan hevder å se lyset i bakken. Og han mener det er i bakken nøkkelen til suksess ligger.

– Det er en trygghet for meg at jeg håndterte sirkusets mest krevende ovarenn i Lahti, i og med at jeg fortsatt leter etter hoppformen. Jeg henger greit med, men må ha fem meter til i bakken. Det tror jeg kommer, sier han.

Lader opp til Seefeld

Før avreise Lahti, var planen at én av de sju på laget skulle reise hjem etter helga og at de resterende seks skulle dra videre til Val di Fiemme. Slik blir det ikke. I stedet vil treningene frem mot neste helg avgjøre hvem som får gå.

– Arrangøren stenger bakken i Val di Fiemme. Derfor reiser vi til Seefeld først. Der er det kjempefine treningsforhold, samtidig som et av årets høydepunkt – Nordic triple arrangeres der. Et klokt og smart valg av ledelsen å dra dit, sier han.