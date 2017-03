Martinsen kan få Montreal-debuten allerede i natt: – Å spille i hockeygale Canada blir veldig spesielt

Saken oppdateres.

– Dette er en stor mulighet for meg sportslig sett, ettersom jeg nå trolig får spille sluttspill, sier Martinsen på telefon fra Ottawa.

Den storvokste nordmannen var allerede i Canada da han fikk beskjeden om at han var blitt tradet fra Colorado Avalanche til Montreal Canadians.

– Jeg skulle egentlig spille kamp på torsdag (mot Ottawa Senators journ. anm.), men nå sitter jeg på hotellet og venter på å bli kjørt til Montreal.

Martinsens trener med Canadians allerede torsdag morgen, og håper samtidig på at han får sin debut med laget på kvelden.

– Det starter med en gang. Jeg skal sikkert ha en liten prat med treneren om min rolle i laget først, men ellers er det ikke noe mer hokuspokus. De vet hva de får i meg, og jeg håper selvsagt å få kunne spille kamp allerede første dagen.

Montreal Canadians møter Nashville Predators natt til fredag.

En hockeygal by

Som følge av tradet får Martinsen sin hockeyhverdagen snudd på hodet.

– Å spille i hockeygale Canada, i hockeygale Montreal blir veldig spesielt. Jeg går jo fra et lag som har slitt, og til et lag som stort sett bare vinner. At de har lyst på en spiller som meg må jeg jo bare ta til meg.

Canadians har vunnet Stanley Cupen 24 ganger, som er mest av alle lag i NHL. Foreløpig topper de sin divisjon, og ligger godt i rute for å spille Stanley Cup også denne sesongen. Martinsen er klar på at presset blir noe helt annet enn hva han har vært vant til med i Denver.

– Jeg har spilt i Montreal to ganger før, og det er helt spesielt. De har alltid fulle tribuner, og trykket på arenaen deres gjør at det føles som noe mer enn en helt vanlig kamp.

Martinsens kontrakt med Canadians går ut ved sesongslutt, men nordmannen håper han klarer å imponere nok til å kunne fortsette.

– Jeg får en gyllen sjanse til å vise meg frem. De har jo åpenbart bruk for meg ettersom de tradet meg til seg, så nå må jeg bare gi alt.

Norsk duell til lørdag

Martinsen synes også det er spesielt å dra fra Avalanche, hvor han til sammen fikk 110 NHL-kamper.

– Det blir jo trist å dra fra alle gutta på laget, men sånn er det i denne sporten, sier han.

Nå ser landslagsspilleren også frem mot det som kan bli et norsk oppgjør lørdag kveld. Da gjester nemlig Canadians Rangers i New York.

– Det blir supergøy. Det er alltid artig å spille mot «Zucca» og Rangers, og forhåpentligvis bidrar det til å gi litt mer oppmerksomhet til sporten hjemme i Norge.