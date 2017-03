«Mesternes Mester»-vinneren: – Jeg har følt at folk tenker: «Dere spiser ikke og bare hopper»

Saken oppdateres.

Han vant nylig «Mesternes Mester», den populære serien som er blitt vist på TV alle år siden 2009, bortsett fra 2013.

Jacobsen kjempet mot en rekke utøvere fra mange ulike idretter, både langrenn, slalåm og bryting, for å nevne noen. Til slutt avgjorde han mot tidligere snøbrettkjører Helene Olafsen.

Denne eksperten leverte også

Johan Remen Evensen, også han tidligere skihopper i verdenstoppen, har levert sterke resultater i den samme konkurransen på NRK.

Moldenseren, som har hatt verdensrekord i skiflyvning, deltok i 2014-utgaven. Han endte opp som nummer to, etter en dramatisk duell med basketballspiller Marco Elsafadi.

Evensen kom med i programmet i tolvte time som erstatter for svømmeren Aleksander Hetland, som måtte trekke seg på grunn av avrevet akilles. Eks-skihopperen klarte seg likevel veldig bra, uten spesielle forberedelser.

Den nåværende ekspertkommentatoren, som er i Planica på verdenscupavslutningen i helgen, viste at skihoppere har et veldig godt grunnivå.

Roger Ruud, som hadde lagt opp som skihopper for 20 år siden, var allerede med i den samme utgaven i 2014, og overbeviste. Han tapte en nattest for Elsafadi.

Vurderer hoppere annerledes enn andre

Etter at den store hoppturneringen var ferdig i Vikersund forrige helg, uttalte Raw Air-general Arne Åbråten at han følte skihoppere blir undervurdert som toppidrettsutøvere , fordi de ikke driver med utholdenhetstrening.

Selv var han mektig imponert over dem, både treningstimer og ikke minst mot.

«Dere spiser ikke og bare hopper»

– Vi trener like mange timer som en langrennsløper som Martin Johnsrud Sundby, kommenterer Anders Jacobsen.

Sundby trener rundt 1100 timer i året.

Etter VM i Falun i 2015, der Jacobsen var på vinnerlaget i storbakken, valgte han å legge opp. 32-åringen, som er Norges siste hoppukevinner fra 2007, hadde da pådratt seg for mange skader.

Som ekspertkommentator i NRK har han fulgt hopperne tett.

– Jeg har følt at folk tenker: «Dere spiser ikke og bare hopper», sier Jacobsen og legger til:

– Det er den allmenne oppfatningen av en skihopper. Vi er klar over det, men har kanskje ikke gjort så mye for å heise flagget og fortelle at det er annerledes. Så lenge norske skihoppere gjør det så bra i type «Mesternes Mester», vil folk forstå, ler han.

Timevis med terping av teknikk

Hopperne har ikke noe behov for å løpe to mil på treningsøktene.

– Mye av tiden går med til å terpe teknikk, og så bruker vi jo mye tid i hoppbakken, for å nevne noe.

– Hva tror du grunnen er til at skihoppere gjør det så bra når dere er med i slike konkurranser som «Mesternes Mester»?

– Hvis man sammenligner oss med langrennsløpere og noen andre fra utholdenhetsidretter, har vi mye mer fokus på kroppskontroll, blandet med bevegelighetstrening og tøyning. Hovednøkkelen her er allsidighet. Uansett hva du kaster på den kroppen, går det greit.

– Men er dere sterke også?

– Mange er veldig sterke i forhold til kroppsvekt. Hvis vi skulle trukket et traktorhjul med Aksel Lund Svindal som motstander, ville vi tapt. Det handler om at masse skal trekke masse.

Må snart bestemme seg

32-åringen har etter seieren i programmet som ble spilt inn i Hellas i fjor, og der den tidligere toppsyklisten Dag Erik Pedersen er programleder, begynt i ny jobb.

Nå selger Jacobsen biler. Den tidligere landslagstreneren i langrenn, Krister Sørgård, er blitt kollega. Sørgård er daglig leder i firmaet.

Jacobsen har alltid vært interessert i biler, så dette passer ham bra.

– Skal du fortsette som ekspertkommentator i NRK?

– Det har jeg ikke tatt stilling til, men jeg må fort gjøre det.