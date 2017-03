Moan drakk vin med kona mens Graabak tok kongepokalen

Saken oppdateres.

– Jeg kjenner at dette betyr overraskende mye. Spesielt det å få kongepokalen. Det var veldig kult. Opptur, sier Jørgen Graabak.

Mens kombinertgjengens sesongavslutning med NM i Granåsen ble en dobbel opptur for Jørgen Graabak, startet helga litt trøblete for Magnus Moan.

Dressdisk for Moan

Veteranen jublet først over rennets lengste hopp – men så ble han disket for hoppdressen. Mens Graabak fredag sikret seg sin første kongepokal, satt Moan hjemme i sofaen og drakk vin med kona Irene.

– Jeg hoppet med den samme dressen i Schonach. Der ble den kontrollert og godkjent, sier han.

Vant med håndbrekket på

Men vindrikkingen viste seg å være en ålreit oppladning til lørdagens teamsprint. Sammen med Jørgen Graabak ledet Moan etter hopprennet, og gikk ut med tolv sekunds forsprang på langrennet. NM-gullet ble sikret med «håndbrekket på», langt over minuttet foran lag nummer to.

– Jeg synes det er artig med teamsprinten. Det var vel ganske forventet at jeg og Magnus skulle vinne, men det var stas at Sør-Trøndelag tok de to første plassene, sier Jørgen Graabak.

– NM har alltid vært stort. Jeg er imponert av de nest beste som jobber hardt for å komme seg på vårt nivå. Det hoppes godt og gås bra på ski altså. Utrolig artig å se, sier Magnus Moan.