Moan fortsetter karrièren – og fristes av VM i 2019

Saken oppdateres.

– Etter den snuoperasjonen jeg var gjennom inn mot VM i Lahti, har sulten kommet mer og mer tilbake. Jeg har fått veldig blod på tann. Sånn er jeg – jeg er høyt oppe og langt nede. Nå har jeg fått tilbake gleden, sier Magnus Moan.

Dermed har pipa så desidert fått en annen lyd enn før jul – da 33-åringen angivelig kun var en telefonsamtale fra å legge opp med umiddelbar virkning.

Ser to sesonger fremover

Helga brukte Moan til å cruise inn et NM-gull i lagsprint sammen med Jørgen Graabak, som han også vant OL-gull sammen med i lagkonkurransen i Sotsji.

– Det hadde vært veldig artig å stå på toppen igjen i OL. Det er det ikke noe tvil om.

– Så du ser mot OL?

– Ja, men samtidig er det et VM i Seefeld i 2019. Det er en fantastisk plass. Og så er det ikke noe poeng å gå på en skikkelig satsing for kun et år. Men du vet aldri hva som skjer. Det kan skje noe på hjemmebane med familien, eller jeg kan bli skadet. Men akkurat nå er jeg kjempemotivert, sier han.

Sponsoravtalene løper ut 2018

En annen utfordring som må løses før han eventuelt forlenger sesongen ut 2019, er at alle Moans personlige sponsor- og utstyrskontrakter kun løper ut 2018-sesongen.

– I verste fall står jeg uten en eneste privat sponsor før VM-sesongen, så det ligger et ekstra press på meg der. Men det er en del av gamet, og jeg har veldig god dialog med samarbeidspartnerne mine. De har vært med meg i mange år, og du skal ikke se bort ifra at jeg får skviset ut et år til, sier han.

Skal gå Skarverennet

Etter sesongevalueringen i Oslo kommende uke, venter noen dager i alpene sammen med familien før det blir tradisjonell påskeferie på fjellet. Så er planen å gå Skarverennet, før han for alvor er i gang med sesongoppkjøringen i starten av mai.

– Jeg synes egentlig det er veldig synd at sesongen er over. Jeg koser meg og har det gøy. Så jeg gleder meg til å ta fatt på oppkjøringen, sier han.

Hør den siste sportspodkasten fra Adresseavisen med Rasmus og Saga: