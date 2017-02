Moans klare beskjed til ledelsen: - Få uttaket nå!

Saken oppdateres.

– Jeg ønsker at uttaket blir klart så tidlig som mulig. Det er for å få roen og tryggheten slik at jeg kan bruke alle energi på å forberede meg optimalt, sier Magnus Moan.

Mens lagkameratene kjempet mot den tyske overmakten, fulgte en vraket Moan langrennet fra løperhotellet snaut tre mil utenfor Lahti. I pressen blåste veteranen skikkelig ut etter vrakingen. Men før hudflettingen av egne ledere skal Moan, etter det Adresseavisen forstår, opptrådt støttende og oppmuntrende overfor de andre guttene på laget.

Skal diskuteres i dag

Nå ønsker Moan er raskest mulig avklaring rundt laguttaket til søndagens lagkonkurranse – helst allerede i kveld. Et ønske han altså har formidlet til ledelsen. Det liker landslagssjefen bare sånn akkurat passe.

– Vi har avtalt at vi skal diskutere laget etter løpet i dag – men det er ikke Magnus som bestemmer når vi skal ta ut laget, sier landslagssjef Kristian Hammer.

– Stor mulighet

Hammer sier de ikke har fastsatt et tidspunkt for laguttaket, men avviser ikke at det kan skje allerede i kveld. Han hevder Moan har gode muligheter for å komme inn på laget.

– Hans mulighet for å bli med på lagkonkurransen har vært stor hele tiden. Jeg tror Magnus blir en viktig person for oss i dette VM – det tror jeg fortsatt han blir, sier Hammer.

Graabak tyst

Jørgen Graabak er uanset «bankers» på laget. Han skjønner at det er stor interesse rundt uttaket, men vegrer seg for å ha en mening.

– Oi, det er vanskelig. Jeg vil ikke ha den jobben med å ta ut det laget, sier han.

Suverene tyskere

Tyskerne var helt suverene på den kombinerte åpningsdistansen. Johannes Rydzek vant foran Eric Frenzel og Björn Kircheisen. Fabian Riessle ble nummer fire.

Best av de norske ble Magnus Krog på 10. plass. Jørgen Graabak havnet på plassen etter, mens Mikko Kokslien ble nummer 13. Espen Andersen havnet på 25. plass.