NRK-intervjuet vekket reaksjoner, men Tande angrer ikke

HOLMENKOLLEN: Søndagens hopprenn i Holmenkollen ble en opptur for de norske utøverne. Etter en sur fjerdeplass i lørdagens lagkonkurranse, ble det fire nordmenn blant de ti beste.

Andreas Stjernen ble bestemann på femteplass. På plassen bak fulgte Robert Johansen, mens Daniel-André Tande ble nummer syv. På tiendeplass var Johann André Forfang.

Tande var meget frustrert etter lørdagens renn. Noe han ga tydelig uttrykk for i et intervju med NRK.

Resultater Raw Air (3 av 10 konkurranser): 1) Stefan Kraft, Østerrike 267,5 (130,0-132,0), 2) Andreas Wellinger, Tyskland 258,6 (133,5-127,0), 3) Markus Eisenbichler, Tyskland 244,1 (125,5-128,5), 4) Daiki Ito, Japan 243,5 (127,5-124,5), 5) Andreas Stjernen, Norge 241,7 (124,5-126,0), 6) Robert Johansson, Norge 239,5 (126,0-128,5), 7) Daniel-André Tande, Norge 236,8 (128,5-123,0), 8) Manuel Fettner, Østerrike 227,7 (127,0-123,0), 9) Piotr Zyla, Polen 227,2 (124,0-119,5), 10) Johann André Forfang, Norge 224,6 (114,5-129,5). Øvrige norske: 21) Joakim Aune 212,1 (120,5-114,0). Ikke til finaleomgangen: 40) Joacim Ø. Bjøreng 88,0 (109,5), 48) Tom Hilde 78,0 (104,0). Verdenscupen (22 av 27 konkurranser): 1) Kraft 1320, 2) Kamil Stoch, Polen 1289, 3) Tande 1155, 4) Wellinger 928, 5) Maciej Kot, Polen 907, 6) Domen Prevc, Slovenia 899, 7) Michael Hayböck, Østerrike 687, 8) Fettner 654, 9) Eisenbichler 647, 10) Peter Prevc, Slovenia 574. Øvrige norske (topp 30): 13) Stjernen 444, 16) Johansson 328, 27) Anders Fannemel 120. Raw Air sammenlagt (3 av 10 konkurranser): 1) Kraft 671,8, 2) Wellinger 651,3, 3) Eisenbichler 622,3, 4) Zyla 619,4, 5) Peter Prevc 613,7, 6) Stjernen 612,9, 7) Ito 609,4, 8) Tande 608,5, 9) Hayböck 603,7, 10) Forfang 600,5. Øvrige norske: 13) Johansson 591,6, 35) Aune 332,4, 48) Hilde 191,7, 52) Bjøreng 184,7, 66) Fredrik Bjerkeengen 89,1, 68) Richard Haukedal 87,7, 70) Sigurd Nymoen Søberg 84,7. (©NTB)

Har fått mye reaksjoner

– Jeg blir så j*vlig irritert når jeg gang på gang får slike møkkaforhold. Det føles som om de ødelegger sjansene mine med vilje.

Det var bare starten på en kraftsalve mot dommerne fra mannen fra Kongsberg. Ifølge Dagbladet brukte han ordet «j*vlig» fem ganger, og det ble så grov kost at NRK valgte å sensurere intervjuet.

– Ifølge andre har det fått mye reaksjoner, men det bryr jeg meg ikke om, sier Tande til Aftenposten etter søndagens konkurranse.

Selv om det har fått oppmerksomhet, sier Tande at han ikke har fått noen tilbakemelding om det fra FIS eller annen ledelse.

– Jeg tror dem skjønner at det kommer mye rart ut av en kar som er frustrert og litt forbannet. Jeg tror dem heller er fornøyd med at vi som utøvere viser følelsene våres og skaper en personlighet som folk kanskje har lyst til å følge, sier Tande.

– Bedre å vise følelser

Han mener det er viktig at utøverne byr på seg selv.

– Det er bedre å vise følelser på TV enn å stå der og være steinansikt og være like glad eller misfornøyd med et hopp på 115 som 135, sier han.

NRK-kommentator Johan Remen Evensen sa følgende om intervjuet lørdag, ifølge Dagbladet:

– Jeg synes det er bra at dette betyr mye for ham. At han får ut litt av det til Andreas Hagen (intervjuer), det er bare fint.

Tande er nummer åtte i sammendraget i Raw Air, konkurransen som strekker seg over ti renn i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund. Men han er tydelig på at han ikke engang gidder å sjekke sammendraget selv.

Godformen fra tidligere i vinter mener han er på vei:

– Det har vært litt stang ut denne helgen, men jeg føler jeg er litt inne på sporet til ordentlig god hopping, sier 23-åringen.