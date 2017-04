NRK-kommentator trekker seg: – En vanskelig beslutning

Saken oppdateres.

På senhøsten i 2012 ble rutinerte Lars Lystad erstattet av Andreas Toft som hovedkommentator for alpint i NRK.

De siste fire årene har Tofts stemme blitt kringkastet ut i norske TV-stuer, supplert av store norske alpinprestasjoner.

Nå har imidlertid Toft bestemt seg for at nok er nok. Søndag fortalte han i en Instagram-post at han gir seg som alpinkommentator.

– Det er en fantastisk jobb, men jeg må prioritere barna mine, sier Toft til Aftenposten.

– Jeg har en gutt som blir ti år, og en jente som blir tre år. Som alpinkommentator har det vært masse reising i helgene gjennom hele vinteren, legger 41-åringen til.

– Vanskelig beslutning

Toft har jobbet med med alpinprofiler som Marius Arnesen og Kjetil André Aamodt i rollen som NRK-kommentator. Han forteller at han sitter igjen med en rekke gode minner. Blant annet trekker han frem utforgullet til Aksel Lund Svindal i 2013, den første verdenscupseieren til slalåmkometen Henrik Kristoffersen og OL-gullet til Kjetil Jansrud i 2014.

– Å gi fra seg en drømmejobb som kommentator i NRK Sport er en vanskelig beslutning. Men jeg tror ikke jeg angrer på å prioritere barna når jeg er 60 år, sier Toft.

Han forteller videre at han bestemte seg for å gi seg før verdenscupavslutningen i Aspen tidligere i år. Toft er ikke sikker på om han fortsetter i NRK.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg har sagt fra til ledelsen og bedt dem om å se på andre muligheter i NRK. Jeg har tenkt å sondere terrenget, sier Toft.

Usikkert hvem som overtar

Thomas Lerdahl har også kommentert alpintrenn for NRK denne sesongen, primært i kvinnenes verdenscup. Det er imidlertid stadig uklart hvem som erstatter Toft som hovedkommentator, forteller redaksjonssjef i NRK-Sporten Janne Fredriksen .

– Vi skal bruke våren til å legge en solid kabal for neste vinter, inkludert å velge en erstatter for Andreas Toft. Han har gjort en formidabel innsats som alpinkommentator, skriver Fredriksen til Aftenposten i en tekstmelding.

Neste sesong er OL i Pyeongchang det store høydepunktet for alpinstjernene. Til det mesterskapet har imidlertid Discovery sikret seg rettighetene. Det innebærer at mesterskapet sendes på TVNorge/Eurosport.