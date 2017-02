Nå er egoisten Magnus Moan blitt lagspiller

Saken oppdateres.

– Jeg skal innrømme at det ikke var så enkelt da jeg kom inn på laget. Magnus hadde på en måte en kynisk aura som sa «jeg passer på meg selv», sier Jørgen Graabak.

Graabak er ærlig på at samarbeidet kom skjevt ut mellom de to. I starten var han rett og slett livredd Magnus Moan.

Inspirert av Bjørndalen

Nå er det helt andre toner i det norske laget. Veteranen innrømmer selv at han har tatt grep, og forteller at har latt seg inspirere av Ole Einar Bjørndalens tilnærming til å få nye fremadstormende utøvere inn på laget.

– Nøkkelen til at Ole Einar har holdt på så lenge som han har, er at han har evnen til å la seg inspirere og ta lærdom fra andre. Tidligere hadde jeg såkalt tunnelsyn og ga litt mer blanke i de andre. Men når det kommer opp nye sultne utøvere som pusher, har jeg ikke noe annet valg enn å senke guarden og lære av dem. Og det har jeg blitt veldig mye flinkere til i de siste årene. Jeg må bare akseptere at utøvere som Jørgen og Jarl Magnus Riiber kommer opp og gir meg mer kamp. I stedet for å gå i forsvarsposisjon og bli sur og grinete, så må jeg åpne den døra jeg ikke har gjort før. Jeg må både bidra og lære av dem, sier han åpenhjertig.

Jobbet med lagfølelsen

Under Moan og Graabaks egne lille precamp i Granåsen før det norske lagets felles VM-samling, var da også lagfølelsen noe de jobbet med og snakket om.

– Selvsagt må man være litt egoist, men Magnus var det i større grad tidligere enn han er nå. Han har definitivt blitt mer opptatt av å ha et sterkt lag rundt seg, og ser de positive sidene ved det. Og det er sunt, sier Jørgen Graabak.

Med en etterlengtet opptur i hoppbakken, la duoen grunnlaget for den norske sølvmedaljen i den kombinerte lagkonkurransen. Medaljen var allerede langt nede i lomma før langrennet. Likevel mener Graabak at sølvmedaljen på langt nær var gitt, og at den nærmest var å regne for et gull i klassen for ikke-tyskere.

– Ja, det er nesten litt sånn. Tyskerne er fryktelig gode, og det er rett og slett imponerende. Og med tanke på hva vi som lag har levert tidligere i sesongen, synes jeg ikke det er en selvfølge at vi skal ta sølvet. Jeg kjente på det da jeg sto på pallen i dag. Jeg har tatt VM-sølv et par ganger før der jeg har følt at jeg har tapt gullet, og vært sur oppe på pallen. I dag er jeg veldig godt fornøyd. Det føles nesten som et kollektivt comeback for oss fire. En seier, sier han.

Tar alltid medalje i VM

Allerede før lagsølvet var Magnus Moan i særklasse som norsk medaljesanker. Nå er veteranen den eneste norske utøveren som har tatt medalje i sju ski-VM på rad.

– Det er selvsagt utrolig kult. At jeg nå kan kalle meg historisk gjør meg rett og slett stolt. Det viser at jeg har gjort noe riktig på veien. Men jeg aldri hadde klart dette alene. Jeg har mange i ryggen, spesielt kona mi Irene som har støttet meg i tykt og tynt.

– Hun har vel også spøkt med at du ikke fikk komme hjem før du fløy igjen ?

– He he, ja. Og sønnen min Ludvik sa at jeg måtte komme hjem med medalje. Nå gjør jeg det.

– Du har ti VM-medaljer. Hvordan rangerer du dette sølvet i den samlingen ?

– Det er vanskelig å rangere, for alle har sin historie. Men denne har kanskje den mest spesielle historien bak seg. I hvert fall sett i forhold til den jobben jeg har gjort for å komme meg i form igjen, sier historiske Magnus Moan.