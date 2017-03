Nå har Anders Jacobsen fått ny jobb

Saken oppdateres.

Anders Jacobsen (32) la opp etter en strålende, men kort hoppkarriere i 2015. Siden det har han jobbet i NRK som ekspertkommentator, mens hans siste sivile jobb var som salgssjef for tyverimerkingsselskapet Securmark.

Nå skriver Nettavisen at han skal bli bilselger i sin hjemby.

– Det tror jeg at jeg kommer til å trives bra med. Jeg har vært bilinteressert hele livet og kjenner de som jobber der. Det er et godt miljø og jeg har fått helt greie betingelser, sier Jacobsen til nettstedet.

Vært med i flere TV-programmer

Hoppukevinneren fra 2006/07-sesongen innrømmer at det har vært vanskelig å gi seg som toppidrettsutøver. Jacobsen har ti VM-medaljer (ett gull i laghopp), en OL-bronse og en andreplass i hoppuka for øvrig å vise til.

Etter karrieren har tobarnsfaren deltatt i «Skal vi danse», «71 grader nord» og «Mesternes mester».

Vurderer NRK-jobben

For å få mer tid med barna kan det bli aktuelt å gi seg som hopp-ekspert, avslører han til Nettavisen.

– Jeg har ikke bestemt meg for det ennå. Jeg har ikke pratet med NRK om det. Det går an å kombinere jobbene, men det kommer litt an på totalbelastningen, forteller Jacobsen.

I helgen avsluttes den norske utgaven av hoppuka i Vikersund. Andreas Stjernen er Norges store håp.