Nå svarer Nidaros «ja» til hockeyforbundet

– Fristen for å svare forbundet utløper i morgen onsdag klokka 12. Vi sender svaret vårt til forbundet i dag. Når vi nå har fått signert denne sponsoravtalen, så er vi i mål både med det styret har bestemt og det spillerne er blitt enige om som utgangspunkt for å spille kvalik, sier styreleder Tom Arntsen i Nidaros hockey.

Dermed går det etter alle solemerker mot spill om opprykk til eliteserien for Nidaros. Med seks kamper igjen av årets 1. divisjon topper laget tabellen, åtte poeng foran Ringerike. Hasle-Løren på tredje ligger ti poeng bak.

– Den viktigste brikken

Den direkte årsaken til at Nidaros nå kan ta sats videre opp mot eliten, er signeringen av en treårig sponsoravtale. Verken styreleder Arntsen eller daglig leder Atle Berg i Heimdal Granitt og Betong er veldig ivrige på å snakke om konkrete beløp i det som skal være en millionavtale.

– For Nidaros er dette den viktigste brikken som har falt på plass på vår vei mot dit vi ønsker å være, sier styreleder Tom Arntsen.

– For et idrettslag er dette selvfølgelig en stor avtale, sier Atle Berg.

Urettferdig forskjellsbehandling

Bedriften Berg selv eier og driver er ferske som sponsorer for hockey og for idrett på toppnivå. At han nå velger å støtte byens topplag i ishockey hevder Berg er idealistisk motivert. Samt at det er et uttrykk for det han mener er en urettferdig forskjellsbehandling av Trondheim kommune.

– For meg var det et grelt eksempel da Trondheim ønsket å arrangere finalene i verdenscupen i langrenn. Da satt det folk i kommuneadministrasjonen og ringte rundt til sponsorer for å skrape sammen 2,5 mil. Det måtte føles sårt for dem som driver på grasrota i håndball og hockey og andre idretter som sliter, sier han.