Nidaros imponerte tross tap: - Tror vi har en god sjanse til opprykk

Saken oppdateres.

Nidaros ishockey tapte 5-3 mot Manglerud/Star i første kvalikkamp borte. Trener Jan Morten Dahl er likevel imponert over laget, spesielt i spill fem mot fem.

To av målene i mot kom i undertallsspill, og det siste kom etter at Nidaros tok ut keeper i et forsøk på å berge uavgjort. Dahl har tro på opprykk dersom laget spiller like godt i de siste kampene, først mot Kongsvinger hjemme - deretter mot Comet og Manglerud/Star også hjemme, før laget avslutter med to bortekamper.

– Jeg tror vi har en god sjanse til opprykk dersom gutta spiller som i dag. De imponerte i spille fem mot fem, sier Dahl.