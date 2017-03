Nidaros lekte med Kongsvinger: Én kamp unna eliteserien

Saken oppdateres.

KONGSVINGER-NIDAROS 3–5 (1–1, 0–2, 2–2):

Utgangspunktet var rimelig enkelt foran søndagens bortekamp mot Kongsvinger.

Nidaros måtte vinne for å holde liv i drømmen om eliteseriespill neste sesong. Seier etter ordinær tid ville også sikre laget full kontroll på egen skjebne foran kvalikrundens siste kamp borte mot Comet torsdag.

Det klarte Nidaros-gjengen med bravur.

Kalddusj

Etter å ha fått en i fleisen da hjemmelaget, som havnet sist i eliteserien denne sesongen, satte inn 1-0-scoringen 13 minutter ut i kampen, overtok Jan Morten Dahls menn fullstendig.

Inge Stokvik utlignet til 1–1 – mens Nidaros hadde én spiller mindre på isen – og sørget med det for at lagene sto likt foran den andre perioden.

Der bare fortsatte bortelaget kjøret. Fem minutter ut i perioden satte Fredrik Linge inn 2-1-målet etter pasning fra Andreas Svedlund, og sju minutter senere var rollene byttet om.

Svedlund økte til 3–1 etter forarbeid av blant andre nevnte Linge.

Alt avgjøres torsdag

Det ga Nidaros et særdeles godt utgangspunkt foran de avgjørende tjue minuttene, og om trønderske hockeysupportere var stresset fikk de noe beroligende da Niklas Unger Nilsen økte ledelsen til 4–1 kort tid ut i den tredje perioden.

Kongsvinger reduserte like etter, men gjestene satte en stopper for det gryende hjemmehåpet mindre enn 50 sekunder senere, da Marius Nielsen økte til 5–2 for Nidaros.

Det hjalp lite for hjemmelaget at Jacub Siger scoret 3–5-målet drøyt to minutter før slutt. Inge Stokvik utnyttet nemlig at Kongsvinger hadde tatt ut keeperen sin like etter, og sikret 6–3-seieren til den to år gamle klubben.

Dermed ligger Nidaros på andreplass i kvalikrunden foran avslutningen i Halden torsdag, og har alle muligheter til å avgjøre det hele selv. Blir det seier der betyr det eliteseriespill i Leangen ishall neste sesong.

Tre år etter at Rosenborg Hockeys konkurs’ sendte trøndersk ishockey langt bort fra toppen.