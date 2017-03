Nidaros-sjefene: – Vi går for opprykk til neste år

Saken oppdateres.

Torsdag kveld var Nidaros kun minutter unna å rykke opp til eliteserien i norsk ishockey, men med tap borte mot Comet, pluss at Kongsvinger slo Manglerud, blir Trondheimsklubben å finne i førstedivisjonen også til neste år. For trener Jan Morten Dahl er neste års mål klart:

– Vi går for opprykk neste sesong, sa treneren etter tapet for Comet.

Nidaros i vinden

I følge styreleder Tom Arntsen, hadde ikke klubben sett for seg å kjempe om opprykk allerede i år, men sier at målet er justert for neste sesong.

– Etter opprykket i fjor bestemte vi oss for at vi skulle bygge kultur, organisasjon og økonomi i år. Vi skulle befeste oss i førstedivisjon, og gå for opprykk til eliteserien etter hvert. Nå har vi vist allerede i år at vi kan kjempe med de beste lagene i landet, og derfor går vi for opprykk til neste år, sier Arntsen.

Man kan med sikkerhet si at Nidaros er en klubb i vinden for tiden. De har et G18 lag som gikk helt til semifinale i NM, A-laget klarte nesten opprykk, de stiller med lag i flere årsklasser til neste år, og trønder-publikumet strømmer til.

Misbrukte muligheten

– Jeg føler at Nidaros Hockey har gjort sitt inntog på idrettskartet i Trondheim. Både jeg, Jan Morten, og spillerne får daglig meldinger og hilsninger fra folk i byen som ønsker oss alt godt, og som støtter oss. I noen kamper hadde vi nesten 2000 på tribunene. Klarer vi å gjenskape årets sesong, og i tillegg få med oss all den støtten fra byen, så blir det spennende å følge Nidaros neste sesong.

En som er usikker på om han er med neste sesong er veteranen og trønderhockeyens legende, Thomas Wiig. Han har tidligere spilt for Rosenborg Hockey i eliteserien, og har vært en del av Nidaros-laget de siste sesongene. Før kampen mot Comet sa Wiig til Adresseavisen at han legger skøytene på hylla om Nidaros rykker opp. Det ble jo som kjent ikke tilfelle, men Wiig vil ikke garantere at han fortsetter i Nidaros til neste sesong.

– Jeg må få dette nederlaget på avstand før jeg tar den avgjørelsen, sa Wiig etter taper for Comet.

– Jeg har en familie jeg ikke har vært nok sammen med, så jeg må gå noen runder på hjemmebane før jeg tar den avgjørelsen. Akkurat nå er jeg bare skuffa over at vi ikke grep denne muligheten til å rykke opp. Det er ikke sikkert vi får den tilbake neste sesong, mente Wiig.