Nidaros tapte etter thrilleravslutning

NIDAROS HOCKEY-MANGLERUD STAR 2–3 (0–1,0–0,2–2)

Manglerud Star kom til Leangen ishall som store favoritter torsdag kveld. Bydelsklubben fra Oslo hadde vunnet de første tre kampene i eliteseriekvaliken, og var allerede før kampen så godt som klare for en ny sesong på øverste nivå.

Nidaros på sin side har hatt en brukbar start på kvaliken med fire poeng på de tre første kampene, og det var ingen som ventet at det skulle plusses på i poengfeltet etter hjemmekampen mot Manglerud.

Men Jan Morten Dahls lag lot seg slett ikke pille på nesen i en kamp som ikke engang ble avgjort da Robin Olsen Syversen mot spillets gang la på til 2–0 til Manglerud Star seks minutter før slutt.

For Inge Stokvik svarte for hjemmelaget to minutter før slutt, og dermed ble det skikkelig fyr i teltet i Leangen. Like etter økte imidlertid bortelaget til 3–1 igjen da Christer Simonsen satte pucken i et tomt Nidaros-mål. Da trodde de fleste det var helt avgjort, men Markus Noteng reduserte atter en gang med et halvminutt igjen å spille.

Det ble imidlertid med det – og Manglerud Star vant til slutt 3–2.

I gruppens andre kamp vant Kongsvinger lekende lett over Comet, men Nidaros har fortsatt muligheten til selv å avgjøre kampen om eliteseriespill fra høsten av. En seier borte mot nettopp Kongsvinger søndag vil sende dem et langt steg i den retningen.

Trønderscoring imot

Det tok ikke lange tiden før Nidaros fikk seg en i fleisen. Den tidligere Rosenborg-spilleren Steffen Ratejczac satte inn 1-0-scoringen til bortelaget allerede etter drøyt to minutter.

Favorittene fra Oslo var det førende laget i åpningsminuttene, men Nidaros-spillerne maktet å riste den tunge starten av seg. Hjemmelaget gikk til med intensitet i duellene, og hadde et par riktig fine muligheter med rundt fem minutter igjen av den første perioden.

Store sjanser

Andre periode var et knapt minutt gammel da Nidaros hadde sjansen på ny. Vladimir Kutny dro seg fint fri i Mangleruds sone, men maktet ikke få pucken forbi osloklubbens sisteskanse. Inge Stokvik var fremme på returen, også han uten å lykkes.

Kvalikkampene i Leangen ishall har vært en publikumsmessig suksess for Nidaros, med over 1700 tilskuere mot Kongsvinger og nesten 2000 da Comet var på besøk.

Også torsdag var det forholdsvis fullt på tribunene, og de 1732 tilskuerne fikk se en kamp proppfull av nerve og tenning.

De store sjansene dukket ikke opp for ofte, men Vladimir Kutny var fryktelig nære å utligne før Nidaros hadde en puck i tverrliggeren med drøyt seks minutter igjen av den andre perioden. I de minuttene nærmest beleiret Nidaros bortelagets sone, og hele Leangen kunne kjenne eimen av utligning som spredte seg i luften.

Den kom imidlertid ikke før andre periode var over.

Kontringsmål

Den siste perioden startet med en aldri så liten stillingskrig, men det var ett lag som jaktet scoring med et helt annet trøkk enn det andre.

Midtveis koblet hjemmelaget et godt grep om kampen igjen, og var nær ved å utligne ved flere anledninger. Men i stedet for å klare nettopp det fikk Nidaros seg en ny nesestyver seks minutter før slutt.

Manglerud Star kontret og Robin Olsen Syversen satte pucken forbi Joona Partanen i Nidaros-buret. Dermed sto det 2–0 til bortelaget.

Men Nidaros ga seg ikke. Med under to minutter igjen å spille kom reduseringen, og det var selvsagt Inge Stokvik som reduserte for hjemmelaget. Like etter økte imidlertid bortelaget til 3–1 igjen da Christer Simonsen satte pucken i et tomt Nidaros-mål. Markus Noteng reduserte atter en gang med et halvminutt igjen å spille, men det stoppet der.

Dermed ble det 3–2 til bortelaget i Leangen.

Manglerud Star leder kvalikserien med 12 poeng, og er klare for en ny sesong i eliteserien. Deretter følger Kongsvinger på 6, Nidaros på 4 og Comet med 2 poeng.