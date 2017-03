Nidaros-treneren: – Det føles helt jævlig, men jeg er stolt

Saken oppdateres.

Comet Halden – Nidaros Hockey 3 – 2

Det skulle bli en festdag for trøndersk ishockey. Alt lå til rette for Nidaros. De hadde skjebnen i egne hender. De møtte det svakeste laget i kvalifiseringen. Kongsvinger møtte suverene Manglerud Star. Men det ville seg ikke.

– Akkurat nå føles det helt jævlig, sier Nidaros-trener Jan Morten Dahl til Adresseavisen.

– Store hjerter

– Jeg er stolt over gutta mine. Stolt over sesongen de gjør, og stolt over hvordan de fighter utpå her i dag. Men det ville seg ikke.

Man kan høre på stemmen til Nidaros-treneren at dette nederlaget svir.

– Vi svikter foran mål, som vi har gjort tidligere i denne kvaliken. Vi har så mange sjanser! Inge (Stokvik) skyter i tverrligger, vi har powerplay hele fem ganger, men det ville seg bare ikke.

Til tross for det sviende tapet, skryter treneren over innstillingen til gutta sine.

– Jeg har trent noen lag med gode spillere, og med store hjerter. Men disse gutta tar kaka. De hadde så lyst på dette, og har vært fantastiske gjennom hele sesongen, så jeg er nødt til å takke dem for innstillingen de har vist, sier Dahl.

Skylder ikke på Manglerud

Helt på tampen på stillingen 3–2 til Comet, fikk Emil Sæteraas en utvisning. Dahl vil ikke legge skylden på Sæteraas for at de ikke klarte å rykke opp.

– For det første så synes jeg ikke dommerne skal vise noen ut på det der, i en så viktig kamp. Det er uansett ikke derfor vi ikke rykker opp. Som sagt, vi sviktet foran mål. Så enkelt er det.

Dahl vil heller ikke legge noe av skylden over på Manglerud Star, som taper hjemme for Kongsvinger.

– Det er ikke deres skyld at vi ikke rykker opp. Vi hadde det i egne hender. De stilte også sitt beste mannskap mot Kongsvinger. Dette nederlaget er fullt og helt vår egen feil, avslutter en skuffet Nidaros-trener.