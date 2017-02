Nidaros vant serien: Nå går de for opprykk

Saken oppdateres.

Klubben har ikke eksistert i mer enn to sesonger, men etter lørdagens 4–0-seier borte mot Ringerike, er Nidaros Hockey seriemester i førstedivisjon – allerede tre runder før slutt.

Og dét i sin første sesong på nivå to, etter at laget rykket opp som seriemestere i andredivisjon forrige sesong.

– Jeg tar av meg hatten for den gjengen her. De har utgifter med å spille hockey, og står likevel på og ofrer så mye som de gjør. Det står det respekt av. Det hadde ikke gått i noen annen by eller klubb, for å si det sånn, sier Nidaros-trener Jan Morten Dahl til Adresseavisen.

Overlegne

Nidaros hadde et enkelt utgangspunkt foran lørdagens kamp. Seier ville være nok til å sikre seg både tittelen og opprykkskvaliken, og veteran Thomas Wiig tok ansvar allerede etter seks minutter og sendte Nidaros i føringen. Niklas Unger Nilsen doblet ledelsen ett minutt før første pause, og da Fredrik Linge sørget for 3–0 like før andre periode var ferdig, var det meste gjort.

Joakim Erbes scoring med et knapt minutt igjen å spille var bare som ekstra pynt å regne.

Og dermed var kvalikplassen i boks.

– Det var greit å få det unna, og fint å gjøre det i den første kampen for helgen. Vi var solide, sier Dahl.

Søndag venter ny kamp mot Ringerike, før Nidaros avslutter seriespillet med to hjemmekamper mot Hasle-Løren neste helg.

Ingen festing

Men selv om stemningen er god i kveld setter treneren foten ned for festing.

– Nei, det blir ikke noen fest. Den tar vi etter at vi har klart kvaliken og kanskje spiller i eliteserien. Vi klarer å holde oss til det. Guttene skal få ta seg en øl til maten, men det blir med det, sier han.

Det handler rett og slett om å ha respekt for de andre lagene som kjemper om den andre kvalikplassen. Nettopp Ringerike og Hasle-Løren, samt Comet, er i kamp om den.

– Nå skal vi spise en god middag og kose oss, og gå for ny seier i morgen. Vi har en forpliktelse overfor de andre. Samtidig vil vi ikke tape en kamp. Vi prøver å skape en vinnerkultur, og da kan vi ikke senke oss selv om vi er seriemestere, sier Dahl.

Går for opprykk

I kvaliken, som Nidaros i siste liten klarte å samle sammen nok penger til å satse på, møter laget Manglerud/Star, Kongsvinger og laget som kommer på andreplass i førstedivisjon. To av lagene spiller i eliteserien neste sesong.

– Vi går for å overraske i kvaliken også. Vi ble tippet nest sist av alle forståsegpåere, det var bare vi i garderoben og noen til som hadde trodd vi kunne være med i toppen. Heller ikke jeg hadde trodd vi skulle være helt i toppen, sier Nidaros-treneren.