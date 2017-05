Norge sikret uventet poeng, men landslagssjefen mener de ble snytt: – Feigt

Saken oppdateres.

TSJEKKIA-NORGE 1–0 etter overtid

Episoden skjedde i overtiden etter at det endte 0–0 i ordinær tid mellom Norge og Tsjekkia i torsdagens gruppespillskamp i hockey-VM.

Landslagstrener Thoresen mente at tsjekkerne burde ha fått en mann utvist etter en forseelse mot sønnen Patrick Thoresen.

Men dommerne dømte ikke, og da fikk Norge aldri fordelen av å spille 4 mot 3 da kampen mot Tsjekkia skulle avgjøres.

I stedet var det Tsjekkia som scoret målet som ga 1-0-seier i torsdagens gruppespillskamp i hockey-VM.

– Det er bare feigt dommerskap. Det er Norge mot Tsjekkia, og de blunder når de ser en klar utvisning. Det er kølle mellom beina, det er ikke noe uhell eller noe. Det er klokkeklart, og det klarte de ikke å dømme på. Sånn er det. Jeg synes det er feigt av dommerne at de ikke dømmer etter reglene, fastslo Thoresen overfor norsk presse etter at den internasjonale pressekonferansen var over.