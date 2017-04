Norsk OL-vinner legger opp

Saken oppdateres.

I en alder av 38 år gir Håvard Klemetsen seg som kombinertløper. Finnmarkingen samlet åtte OL- og VM-medaljer i løpet av karrieren.

Han har laggull i både OL- og VM. Han fikk også med seg én individuell verdenscupseier og to NM-gull.

I en pressemelding sier Klemetsen at tiden er inne for nye prioriteringer.

– I en alder av 38 år har jeg innsett at det kanskje er på tide å finne seg en skikkelig jobb og samle litt flere pensjonspoeng, sier finnmarkingen med glimt i øyet.

38-åringen sier at han vil prioritere familie, venner og jobb.

– Jeg føler meg svært privilegert som har fått lov til å drive på med det jeg liker aller best i mer enn 20 år, med både opp- og nedturer. Jeg kommer til å se tilbake på kombinertkarrieren med stolthet over hva jeg har oppnådd og føler meg heldig som har opplevd så mange høydepunkter gjennom karrieren, sier Kautokeino-mannen som hadde sine beste år etter at han fylte 30.

Klemetsen er bosatt i Tromsø med samboer og to barn.