Norsk alpintalent fikk brudd i ryggen etter fall i Kvitfjell

21-åringen Alexander Sannes Thorsen, som kjører for Njaard, fikk sin verdenscupdebut i Kvitfjell fredag, men i rennet lørdag var han uheldig og falt stygt.

Etter å ha blitt fløyet til sykehuset kunne legene konstatere at Thorsen hadde pådratt seg et brudd i ryggen, og skal til operasjon på Ullevaal sykehus søndag. Sesongen er over for 21-åringen.

Han startet tredje sist av de 58 deltakerne. Etter bare 20–25 sekunders kjøring var han uheldig i det som kalles Wintherhogget og gikk over ende.

Han ble tatt hånd om av hjelpepersonell i bakken og fløyet med helikopter ned i målområdet. Der ble han fraktet videre til Lillehammer sykehus i ambulanse.

Da NTB var i kontakt med rennlegen Andreas Espinoza og sportssjefen for alpint i Norges Skiforbund, Claus J. Ryste, kunne ingen av dem si noe om skadeomfanget, men det ble rapportert om skader i rygg og ansikt.

– Thorsen falt på ryggen og hadde smerter, men han var våken og hadde stabil pust og sirkulasjon for øvrig. I øyeblikket er han til utredning på sykehuset, dit han ble fraktet i bil. Foreløpig kan jeg ikke si så mye mer, sa Espinoza til NTB lørdag ettermiddag, et par timer etter fallet.

Rennet ble utsatt en liten periode etter det stygge fallet som virkelig satte en støkk i de tusenvis av tilskuere som ventet i målområdet på seiersseremonien for vinneren Kjetil Jansrud.

