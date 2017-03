Nordmann var skjelven etter ny verdensrekord - så ble den overgått av østerriker

Saken oppdateres.

VIKERSUND/OSLO: Robert Johansson fløy ned til verdensrekord da han landet på 252 meter under lagkonkurransen i skiflygingsbakken i Vikersund.

– Det er surrealistisk og utrolig deilig, sa Robert Johansson til NRK.

26-åringen hadde nærmest perfekte forhold da han satte utfor overrennet i Vikersund-bakken. Han kunne knapt tro det var sant da han var nede i bakken.

Johanssons svev ble imidlertid ganske raskt overgått. En stund senere svevde Stefan Kraft ned til utrolige 253,5 meter.

Det var svært hårfint om Kraft hadde rumpa ned i bakken etter landingen, men dommernes avgjørelse var til østerrikerens fordel.

Slo rekorden til lagkamerat

Litt tidligere var Robert Johansson skjelven etter sin rekord.

– Det er spesielt. Man føler at alle er dritfornøyd på dine vegne. Beina er litt skjelvne. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal si her nå, fortalte Johansson.

Den norske hopperens far Gorm var utrolig imponert over sønnen.

– Jeg fikk frysninger da rekorden var et faktum. Jeg visste at hvis han bare kom ned mot 180 meter, ville det gå langt.

Søre Ål-utøveren var Norges annen hopper i første omgang av lagkonkurransen i Raw Air. Hoppet på 252 meter sørger for at 26-åringen slår Anders Fannemels rekordhopp på 251,5 meter fra februar 2015.

– Det er ikke så mye å si. Et meget godt hopp, sier Fannemel til NTB.

– Utrolig kult

Bjørn Einar Romøren, tidligere verdensrekordholder fra Planica i 2005, koste seg med rekordsvevene.

– Det er utrolig kult å se slike lange hopp. Han oppnådde drømmene sine slik jeg gjorde med 239 meter, sier Romøren.

Han roser Stefan Kraft.

– Det er halvannen meter råere. Kraft er den som har vært best i det siste. Man skal ha en dose med flaks for å sette rekord, og det hadde de to.