Ny NM-medalje til Saugestad: Nå vil alpinlegenden sende trønderen ut i verdenscupen

Saken oppdateres.

Stian Saugestad fulgte opp torsdagens NM-gull i super-g med sølv i fredagens utfor, og de prestasjonene går slett ikke upåaktet hen.

NRK-ekspert og alpinlegende Kjetil André Aamodt er klar på at det nå er på tide å gi Saugestad en landslagsplass.

- Norge har et av de beste fartslagene i verden, og han er på vei inn som jeg ser det nå. Han bør være det, sier Aamodt til Adresseavisen.

Få verdenscupsjanser

Saugestad, som er fra Namsos og kjører for Grong, har tatt medaljer i NM tre år på rad, men det var først torsdag han sto øverst på pallen. Fredag ble han knepent slått av Aleksander Aamodt Kilde, som var ett tidel foran trønderen i mål.

Denne sesongen har Saugestad vært en del av europacuplaget, uten å ha fått prøvd seg spesielt mye i verdenscupen. Det ble med et super-g-renn i Val Gardena og tre renn på Kvitfjell. Der fikk han sine første verdenscuppoeng da han ble nummer 21 i utforrennet i slutten av februar.

- Jeg har ikke vært med på verdenscuplaget, men håper jeg får være med der mest mulig fra neste år, sier Saugestad, som selv mener han fortjener et opprykk.

- Men det mente jeg i fjor også, og jeg fikk ikke den muligheten. Men det var veldig viktig at jeg fikk noen verdenscuppoeng, og viste at jeg kunne hevde meg der. Det løsnet bra på slutten nå, sier han.

– Utforkanon

Kjetil André Aamodt påpeker at verdenscupløypene er mer utfordrende enn NM-traséen i Narvik, og at man ikke alltid kan ta ut landslagsløpere ene og alene basert på NM-resultater.

- Men jeg synes han er klar. Det at han har vært topp 30 i verdenscupen viser at han fortjener å bli satset på, helt klart. Han kan være med og pushe de andre guttene på trening også, sier Aamodt, som mener at Saugestad har litt å gå på rent teknisk.

Samtidig tar det tid å nå verdenstoppen i fartsgrenene. Av de sju utøverne som er inne blant de fem beste i super-g eller utfor er bare Dominik Paris (27) og Aleksander Aamodt Kilde (24) under 30 år. Det betyr at 24 år gamle Saugestad har gode utviklingsår foran seg.

- Jeg ser på ham som en utforkanon, og det er kanskje det som er hans greie aller mest. I begynnelsen tror jeg han vil vake mellom 20. og 30. plass på gode dager, og så vil han bli bedre og bedre. Det tar flere år å bli kjent med løypene i verdenscupen, og han har vist nok til å kjøre jevnt og trutt. Da må han være med fra start av, sier Aamodt.

Det betyr at løypene i Lake Louise og Val Gardena burde passe trønderen godt. Og utover i sesongen kommer klassikerne i Wengen og Kitzbühel.

- Der er det lange glidstrekk, og han er en glider. Er Stian tøff nok i huet ellers kan det bli interessant, sier NRK-eksperten.