Ny hoppnedtur: Den norske VM-debutanten (17) klarte ikke holde tårene tilbake

De norske hopperne var kanskje ikke storfavoritter foran søndagens mixed hoppkonkurranse, men kunne likevel kanskje øyne en medalje. Slik gikk det ikke. De norske hopperne endte på en femteplass.

Silje Opseth leverte et solid hopp på 80,5 meter i første omgang, men i finaleomgangen ble det verre. Etter et hopp på 67,5 meter var hun så skuffet at hun sto og gråt ute på sletta.

– Det er aldri gøy å bomme så mye på et skihopp. Det har aldri skjedd før, og at det skulle skje i dag er litt krise. Det var nok at jeg var litt overanspent, det er mye som har surret i hodet mitt i dag. Det kokte litt, rett og slett, sier en gråtkvalt Opseth til NRK.

Hopplandslaget var umiddelbart ute med støtte til ungjenta på Twitter:

– Ikke vær redd, Silje. Du har så mange VM å se frem til!

Tysk gull

Det norske laget, bestående av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Andreas Stjernen, var ikke i nærheten av å tukte det tyske laget, som vant konkurransen. Carina Vogt, Markus Eisenbichler, Senja Würth og Andreas Wellinger leverte alle, og det holdt til gull. Dermed forsvarte de også VM-gullet sitt fra Lahti.

Daniel-André Tande leverte et hopp på hele 95 meter, det er hans beste VM-bakken. Maren Lundby hoppet 93,5 meter, og Stjernen 91 meter. Det holdt altså til en femteplass.

– Silje trenger ikke føle at hun ødela. Det er sånn som skjer. Hun deltar for første gang, og at hun er spent og koker litt er bare et tegn på at hun ønsker å gjøre det bra. Det er positivt. Hun kommer nok til å lære av det, og jeg er sikker på at hun kommer sterkere tilbake, sier Maren Lundby.

– Jeg fikk litt vondt av henne, sier Daniel-André Tande.

I angrepsposisjon

Det norske laget lå på en femteplass foran finaleomgangen. Opseths hopp på 80,5 meter, Tandes på 91, Lundbys på 90,5 meter og Stjernens på 91,5 ga ei luke på 30 poeng opp til en medaljeplass. Håpet levde ennå.

– Det er mye, men hvis vi tar ti poeng per hopper, så går det, sa Andreas Stjernen til NRK.

For Maren Lundby ble det riktignok en bedre opplevelse i VM-bakken enn tidligere i mesterskapet. Fredag ledet hun foran finaleomgangen, men taklet ikke presset og havnet til slutt på en fjerdeplass.

– Det er ikke et makshopp. Men vi er flere om det i denne konkurransen, og da er det litt annerledes. Jeg synes det er gøy å vise oss frem sammen med guttene. Det var vanskelig å legge rennet bak seg, men det har gått bra. Det var bare ett hopprenn, det kommer flere av dem i fremtida, sier Lundby til NRK.

Forfang ble syk

Stjernen ble kastet inn i rennet etter at Johann André Forfang ble syk.

– Johann følte seg litt svimmel. Og da har vi forholdregler vi må ta. Man vil ikke tyne dette før man har fått satt medisinsk personell på saken. Vi håper Johann er tilbake i trening i morgen, sier hopplandslagets mediekontakt, Bjørn Einar Romøren.

– Dette ble helt greit. Jeg prøver så godt jeg kan, men får det ikke helt til. Jeg får prøve på nytt i storbakken mandag, sier Stjernen til NRK.