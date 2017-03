Ny norsk hopper ble disket: – Dette er flaut for Norge

Saken oppdateres.

– Skrittmålet må være høyt nok. Det er det eneste som måles på toppen. Forferdelig trist, og jeg tipper at Daniel synes det er flaut, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

– Flaut for Norge. Nå har vi hatt to diskvalifikasjoner her i Planica. Dette må det gjøres noe med!, sa kommentator Christian Nilssen.

Daniel-André Tande skulle ut som femte og siste norske hopper i førsteomgangen i Planica søndag formiddag. Men nordmannen fikk en elendig avslutning på verdenscupsesongen:

Han ble nemlig diskvalifisert etter at han ikke besto den obligatoriske hoppdress-sjekken.

– Jeg var litt for ufokusert da jeg gikk inn på kontrollen før det første hoppet. Dermed greide jeg ikke å stå slik som jeg skulle. Veldig kjedelig, sa Tande til NRK.

Beste nordmann i sesongavslutningen ble Robert Johansson på 7. plass. Vant gjorde østerrikske Stefan Kraft.

2. omgang ble avlyst på grunn av sterk vind, og dermed ble resultatene fra 1. omgang stående.

Fikk ett hopp: – Fint av FIS

Riktignok fikk Tande starte den 2. omgangen før resten av rennet ble avlyst. Da landet han på 224 meter, men hoppet ble ikke tellende.

– Han hopper faktisk med samme dress nå. Det handler om marginer, sa Johan Remen Evensen.

– Litt rart at han fikk hoppe 2. omgang. Men det handler litt om respekt for hopperne og det å få en grei avslutning på sesongen. Jeg synes dette var fint av FIS. Og det spilte heller ikke noen rolle siden det kun var 30 hoppere med, sa Evensen.

– Ikke flinke nok

– Vi er åpenbart ikke flinke nok i forhold til dette i dag, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Vi er nødt til å gjøre forberedelsene våre mye bedre, fortsatte han.

Dermed led Tande samme skjebne som Johann André Forfang, som var lengst i kvalifiseringen torsdag. Men han ble også disket på grunn av ureglementær dress.

– Jeg blir rett og slett flau. Det virker uprofesjonelt. Det skal ikke skje, sa Forfang da.

Johansson på 7. plass

Østerrikske Stefan Kraft var best i den første omgangen med et hopp på 250 meter. På grunn av vind ble altså 2. omgang kansellert før de beste hadde hoppet, og dermed ble resultatene fra 1. omgang stående.

Kraft vant dermed foran tyske Andreas Wellinger, mens den japanske superveteranen Noriaki Kasai tok den siste pallplassen.

Beste nordmann ble Robert Johansson på 7. plass med 232 meter. Han var 32,5 poeng bak Kraft.

Øvrige norske : 9) Forfang (225 meter), 10) Anders Fannemel (224), 13) Andreas Stjernen (224).