OL-helt mener arrangørens forklaring ikke holder: – De burde stoppet ham fysisk

LAHTI/OSLO: I fredagens lagsprint måtte tyske Johannes Rydzek og Magnus Krog runde en russisk løper som ble tatt igjen med en runde - og det da det gjalt som aller mest, i den siste svingen før oppløpet.

Opptrinnet vakte sterke reaksjoner. Blant annet beskrev NRK-ekspert Fred Børre Lundberg det som en «skandale».

TV-bildene tydet på at russeren, Samir Mastjev, to ganger fikk beskjed om å fjerne seg fra funksjonærene.

Det bekrefter også det internasjonale skiforbundet FIS overfor Aftenposten.

I tillegg forklarte renndirektør Lasse Ottesen hva som skjedde overfor NRK.

– Arrangøren fikk beskjed av meg om å ta han ut to ganger, og han nekter. Det blir da en ørliten hindring i gullkampen. Vi må bare beklage at vi ikke klarte å få ham ut, sa Ottesen.

– Burde fysisk stoppet ham

Bjarte Engen Vik, som ble OL-helt i Nagano i 1998 med to gull, fulgte rennet på TV. Han synes arrangørens forklaring om at varslet russeren ikke holder, og at de burde tatt ytterligere grep da situasjonen oppstod.

– Det er helt på trynet at dette skjer i VM, at arrangøren ikke følger med og plukker han ut. Man kan ikke skylde på russeren, sier Engen Vik på telefon til Aftenposten.

– Men arrangøren prøvde jo å gi beskjed?

– Da prøvde de kanskje ikke hardt nok. De burde fysisk stoppet ham.

Varsler regelendring

Ifølge NRK blir russiske Mastjev ilagt en bot på 500 sveitserfranc (om lag 4.200 kroner).

I FIS-regelverket står det imidlertid at arrangøren ikke har lov til å kaste ut utøvere før de har blitt tatt igjen med en runde.

Overfor NRK forklarte Mastjev at han ikke stoppet nettopp fordi han ikke hadde blitt tatt igjen med en runde. Rennsjef Lasse Ottesen opplyste til kanalen at hendelsen kan føre til endringer.

– I regelverket vårt står det at utøveren må være forbigått før vi kan ta vedkommende ut, så det må nok vi diskutere til våren – den regelen må vi nok oppdatere, sier Ottesen.

Engen Vik presiserer at han ikke har satt seg inn i reglene for lagsprintene. Han understreker imidlertid at arrangøren bør ha bedre kontrollmekanismer på plass for å avverge en lignende situasjon i fremtiden.

– Det bør være klare regler for hva man skal gjøre dersom en løper blir tatt igjen. Utøverne bør bli varslet, og som back-up bør man ha folk som fysisk kan stoppe sånne løpere, hvis de selv ikke klarer å følge med. Det burde ikke være noe vanskelig.

– Bør gjøre mer enn å vifte med armene

Harald Aarhus har lang erfaring i kombinertsporten, blant annet som tidligere som kombinertsjef i FIS. Han er i Lahti som privatperson for å følge konkurransen, men har en klar mening om det som skjedde:

– Blir de tatt igjen, skal det være et opplegg for å få dem ut av sporet. Hvordan det opplegget er her nede, kjenner jeg ikke til. Uansett var det to sterke løpere som gikk inn i svingen, og der er en tredjeperson som ikke skal være der. Da kan man kanskje stille spørsmål til den tekniske delegaten, sier Aarhus.

– Bjarte Engen Vik mener man burde fjerne russeren fysisk. Er du enig?

– Ja, det er jeg enig i. Det er jo sånn at når man blir trent opp som teknisk delegat, at skjer det en tjuvstart eller sånne ting, skal man faktisk stoppe løperen. Det er jeg som teknisk delegat informert om. Jeg er enig med Bjarte, det må være litt mer tiltak i en VM-finale enn at en funksjonær går ut i løypa og vifter med armene.

Aarhus forteller videre at FIS valgte å gå bort fra lagsprinten på 1990-tallet, fordi det var «for mye sirkus og rot». Øvelsen, som består av 10 runder på 1,5 kilometer - fordelt på to løpere - har vært på VM-programmet siden 2013.

Moan har ikke sett noe lignende

Magnus Moan var ankermann Krogs makker i lagsprinten. I etterkant etterlyste Moan sterkere tiltak fra arrangøren.

– Jeg har fått med meg at vedkommende har fått besked to ganger underveis at han må komme seg ut av løypa. Når han ikke gjorde det, må de få tak i ham og spørre hvorfor han er i løypa, sier Moan til Adresseavisen.

– Det er kjempekjedelig. Jeg har ikke sett noe lignende i kombinert tidligere, legger veteranen til.

Moan var tross alt fornøyd med sølvmedaljen - vel vitende om at han og Krog ga Tyskland kamp helt til døren.

Bjarte Engen Vik tror ikke situasjonen med Russlands representant inne på stadion påvirket sluttresultatet.

– Helt ærlig tror jeg Rydzek hadde vunnet uansett, men det får vi aldri et klart svar på. Rydzek så hakket raskere ut enn Krog. Rydzek er fantastisk rask i avslutningene, så all ære til Tyskland.

