Oppdalingen Walstad senket Ulsrud i VM-kvalifiseringen

Team Thomas Ulsrud tapte VM-kvalifiseringen i curling mot Steffen Walstad og hans gutter mandag.

Det ble 6–3 til Walstad i den avgjørende kampen i best av tre. Søndag sikret Walstad seg NM-tittelen med seier over Ulsrud og co.

– Jeg trodde vel at Ulsrud skulle klare dette, men slik ble det ikke. Laget til Walstad har en klar plan for hvordan de skal spille, de trener mye sammen og har ikke vist mye nerver her (NM og VM-omspill). Nå venter VM i Edmonton med 15.000 tilskuere. Det vil jo være noe nytt for dem, sier Pål Trulsen til NTB. Han var norsk gullskip under 2002-OL.

Walstad, Alexander Lindström, Markus Snøve Høiberg og Magnus Nedregotten utgjør det kommende VM-laget.

Skip Walstad og hans lag vant NM-finalen 6–5 mot Team Ulsrud, med Thomas Ulsrud, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson og Christoffer Svae søndag, og tvang dermed fram en best av tre-serie, hvor vinneren fikk representere Norge i VM.

Thomas Ulsrud og hans lag viste imidlertid sin enorme rutine i andre kamp. I 10. omgang avgjorde Ulsrud til 6-5, slik at mandagens tredje og siste kamp bestemte hvem som fikk VM-billetten. Der var Walstad og co., sterkest.

Kommende VM blir første gang siden 2006 at Team Ulsrud ikke representerer Norge.

