Over millionen fulgte femmila, men NRK opplever seerflukt

Saken oppdateres.

I snitt var det 1.171.000 seere som fikk med seg VMs avsluttende distanse søndag, femmila. Dermed ble 50-kilometeren det mest sette programmet i helgen, og den mest populære VM-sendingen totalt på NRK.

Men hvis man sammenligner med VM i Falun for to år siden, hadde femmila en seernedgang på over 400.000 (1.537.000 seere i 2015).

Kvinnenes 30-kilometer hadde et snitt på 949.000 seere. Det er en nedgang på en kvart million seere fra Falun. Ifølge Kampanje er seertallene 25 prosent lavere enn for to år siden, mens markedsandelen er 6 prosent lavere.

– Ski-VM har litt lavere markedsandel og dermed også svakere posisjon i markedet. Ratingen påvirkes i større grad, og det handler om at ski og sport ikke er helt skånet for medieutviklingen. TV-seingen har gått litt ned i år, men over to år er endringen ganske betydelig, sier medieanalytiker Håkon Lund Sørensen i NRK til nettstedet.

Flere ser digitalt

Seingen på nett har tatt seg opp, men ifølge Sørensen er det ikke nok til å kompensere for nedgangen på TV.

– Det er ikke lett å konkludere uten å ha sett tallene for direkteseing på nett. Jeg har ingen andre gode svar enn at man ser på forskjellige skjermer. Utviklingen når det gjelder levende bilder er at flere og flere ser det digitalt, sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat til VG .

Åtte øvelser i Falun for to år siden hadde over en million seere. I Lahti-VM var det kun femmila som trakk over millionen til skjermene.

Gode tider for nettavisene

For flere nettaviser har ski-VM vært en solid opptur. Deriblant 100% Sport, som er et sportssamarbeid på nett med blant andre Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen.

100% Sport har i løpet av VM-perioden hatt 13,5 prosent bedre trafikk enn under VM i Falun.

– Interessen for ski-VM i Lahti har vært enorm på våre sider. Faktisk mye bedre enn vi hadde trodd og håpet på forhånd. I løpet av VM-perioden har vi hatt 13,5 prosent bedre trafikk enn under VM i Falun for to år siden.

– Dette til tross for at Norges mest populære langrennsløper var utestengt, at Petter Northug bare var med for halv maskin, at langrenn var den eneste grenen med skikkelig suksess og at mye av stoffet vårt ble lagt bak betalingsløsning, sier Bertil Valderhaug som er redaktør i 100% Sport.