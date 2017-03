Pallen glapp for nordmennene da Kraft vant igjen

Saken oppdateres.

Andreas Wellinger ledet etter et kjempehopp i første omgang, men da han sto igjen på toppen visste han at Stefan Kraft hadde hoppet langt i den andre.

Østerrikske Kraft ble verdensmester i stor bakke i Lahti, og ble også for sterk for konkurrentene i dagens hopprenn i Holmenkollen.

– Det er en drøm å vinne her i Holmenkollen, som er et spesielt sted for oss skihoppere. Det var perfekte forhold og et veldig godt hopp, sa Kraft til NRK etter seieren.

Beste nordmann ble Andreas Stjernen, som svevde ned til en femteplass. Rett bak havnet Robert Johansson og Daniel André Tande. Dermed ble det en veldig sterk laginnsats på de norske.

– Jeg tror det hjelper å være litt forbannet. Guttene gjør en fantastisk jobb. Jeg er utrolig fornøyd, og veldig glad for at guttene svarer som de gjør, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Tande lå på fjerdeplass etter første omgang, men falt tre plasser i den andre omgangen.

– Kollen har vokst til en bakke jeg ikke liker særlig godt. Dårlig treningsanlegg, og jeg har en tendens til ikke å gjøre det så godt i, sa Tande til NRK.