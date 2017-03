Rådet fra pappas beste venn holdt bare nesten for Andreas Stjernen

Saken oppdateres.

«Normal is enough». Beskjeden om at det holder å levere som normalt, stammer fra tiden da Mika Kojonkoski var sjef for de norske hopperne. Finnen sørget alltid for å henge slagordet på innsiden av garderobedøren, så slagordet var det siste de norske hopperne så før rennstart.

Godt motto

Kojonkoski, som nå er toppidrettssjef i Finland, var til stede i storbakken i Lahti. Han gliser godt når Adresseavisen forteller hva vennen Hroar Stjernen meldte sønnen før rennet.

– Det er et godt motto. Tanken er at man ikke skal prøve hardere under konkurransen. På trening, mens man er i prosess, skal man virkelig prøve. Men under høydepunktet – konkurransen – skal man gjøre det enkelt. For da har man hele kapasiteten fra treningen i bunn, sier mannen som ga seg som trener for det norske laget for fem år siden.

Imponert av Stjernen

Kojonkoski er, til tross for at pallen glapp med minst mulig margin, mektig imponert over innsatsen til Andreas Stjernen. Han lar det skinne gjennom at det slett ikke var gitt at 28-åringen ville etablere seg i verdenseliten.

– Det er fantastisk det Andreas gjør. Han har aldri vært blant de hopperne med mest talent, men har jobbet knallhardt på et høyt nivå i mange år. Derfor han min fulle respekt.

– Stjernen var en av de unge som jobbet for å slå gjennom på landslaget da du var sjef. Hvor godt husker du ham fra den tiden?

– Jeg er en nær venn av pappa Hroar, og jeg husker selvsagt Andreas godt fra den tiden. Han var innimellom med oss på landslaget, og førsteinntrykket var at han var en litt stor type med stor kropp, og ikke den raskeste. Han var for eksempel ikke som Anders Jacobsen. Den kapasiteten Andreas viser nå – at han er i stand til i vinne hopprenn, skyldes den gode jobben han har gjort. Jeg har alltid vært en tilhenger av hardt arbeid, og jeg visste at Andreas kunne bli en av de beste. Men det har ikke vært enkelt for ham, sier Kojonkoski.

– Kan ikke være alt for skuffet

I 1987 var pappa Hroar 0,3 poeng unna VM-bronse i normalbakken. Sønnen Andreas var seks tideler fra pallen i storbakken i Lahti.

– Det var veldig bittert å se totallet komme opp på tavla etter andrehoppet. Da skjønte jeg at medaljen høyst sannsynlig glapp, sier Andreas Stjernen.

Førstehoppet satte for alvor fyr på medaljehåpet. Hoppet på 129,5 meter ga Stjernen tredjeplassen etter en uhyre jevn omgang. Men 129 meter i andre omgang holdt bare nesten. Til slutt var han 3,2 poeng fra seieren, og fattige seks tideler unna pallen.

– Det er jo det beste jeg har gjort i år, så jeg kan liksom ikke være alt for skuffet. Men det er selvsagt utrolig surt. Det hadde vært lettere å smile med en medalje i lomma, sier Andreas Stjernen.

– Det er kun tilfeldigheter som frarøver Andreas medaljen, og det er selvsagt litt skuffende for ham, sier landslagstrener Alexander Stöckl – sånn bare for å understreke hvor nære 28-åringen var på å sette VM-rekord individuelt i familien Stjernen.

– Det å bli nummer fire er ikke noe å skamme seg over, men det er ingen ålreit følelse, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Skal ta vare på muligheten

Allerede før han møtte pressen etter rennet, hadde Stjernen startet jobben med å fordøye skuffelsen. Lørdag er det lagkonkurranse i den store bakken. Og med den norske laginnsatsen – med fire mann blant de tolv beste, er Norge brått hete medaljefavoritter til lagkonkurransen lørdag.

– Vi har en mulighet igjen, og den skal vi ta vare på, sier Andreas Stjernen.