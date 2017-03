Rasende Moan etter syvendeplassen: - Det jeg har på beinene stopper fullstendig

Saken oppdateres.

Granåsen: Etter at kombinerthopprennet ble avlyst onsdag, hadde Magnus Moan en kjempefordel. Han gjorde et godt hopp på tirsdag og gikk ut som nummer 13 fra start.

Trønderen spiste godt med sekunder i løpet av de tre første rundene, men så gikk det trått.

– Kroppen var bra, og forholdene var det ikke noe å si på. Det jeg har på beinene stoppet fullstendig etter tredje runde. Jeg hadde ingen sjanse etter det. Det var som å slå av en bryter, sier en tydelig frustrert Moan til Adresseavisen.

Fornøyd med egen form

I løpet av intervjuene hans etter rennet legger han vekt både to og tre ganger på at formen hans er bra.

– Det er så jævlig frustrerende. Vi hadde muligheten til å henge med, men utstyret svikter. I kombinert har det blitt et høyt nivå, og da må vi levere i alle faser, fortsetter han.

Og legger til:

- Det gikk så tregt opp bakken. Jeg går jo fortere på langtur.

Langt igjen

Det ble, som i VM i Lahti, tysk seier. Eric Frenzel gikk alene i mål, og Moan mener tyskerne er et hestehode foran i alt.

– Vi må erkjenne at vi er langt bak på utstyr og gli. Alle parter, inkludert meg selv, må stikke fingeren i jorden og ta i et tak.

Han har vært på andre siden også. Tyskerne har spurt om hva Moan har hatt på sine ski, men slikt var det ikke på onsdag.

– Når vi bruker så mye penger på smøring og utstyr, så forventer man at man stiller på lik linje som de andre i toppen. Jeg legger ned enormt mye jobb i treningen. Jeg håper smørerne legger ned like mye innsats. Det går alltid an å gjøre ting litt bedre, sier han videre.

- Bommet ikke med smøringen

Kombinertlagets smøresjef og ansvarlig for Moans ski Bård Jørgen Elden, mener smørerne traff godt, men at det kanskje var problemer med Moans ski.

– Han hadde to par å velge mellom. Vi hadde en diskusjon på det før start, så det kan være skiene som ble valgt. Resten av laget hadde gode ski, så vi bommet ikke, sier Elden.

Savner en felles filosofi

Moan mener tyskerne er krystallklare på en felles filosofi og trening. Det savner han i det norske laget.

- Vi må slutte å gjøre ting for oss selv. For ti år siden gjorde Granåsen skiteam alt sammen med hverandre. Vi må begynne å trekke tilbake til den gamle filosofien, og vi må trene mer sammen, mener Byåsen-utøveren.

I de fleste idretter har utøverne samlinger i løpet av året. Det mangler det norske kombinertlaget og det savner Moan.

– Vi må starte med samlinger. Vi har jo ikke det. Det har litt å si med økonomi, men dersom vi hadde hatt to-tre samlinger i løpet av året, kunne man trent på et høyere nivå og trykk. Vi har mye kompetanse i laget, men vi bruker det ikke, sier han avslutningsvis.