Raw Air er genialt. NRK har skjønt det. Utøverne har skjønt det. Det gjenstår bare å overbevise publikum.

Saken oppdateres.

Akkurat nå er Andreas Stjernen en av dem som ligger best an til å ta den potten. Hvem kunne tro det om en hopper som har fått stempelet som en som alltid vaker mellom nummer 5 og 15? Optimismen baserer seg på Stjernens gode erfaringer med Vikersund. Det er den bakken han liker best, det er der han har sine beste prestasjoner og det er skiflyging han har best følelse for.

Raw Air har pågått i fem dager og det gjenstår tre, men vi er likevel bare halvveis for det skal arrangeres seks omganger og deles ut like mange poeng i dagene som kommer. Da er det en åpenbar fordel å være godt til å fly.

Det er få som flyr bedre enn Andreas Stjernen. Når han bretter ut vingene flyter han vel så stabilt og rolig på luften som noen annen. Selv om han ikke har mest kraft i frasparket, får han kraften til å gå i rett retning, det vil se fremover i stedet for oppover. I Granåsen fikk han mye ut av ujevne forhold. Gi ham oppdrift, så går det langt!

Bare i underkant av 10 000 tilskuere i Granåsen, var en skuffelse. Nesten tomme tribuner kvelden før var verre. Oppslutningen var skuffende også i Holmenkollen. Det var faktisk bare det avbrutte rennet på Lillehammer som lokket flere tilskuere enn ventet.

Det tar tid å innarbeide nye konsepter. Arrangøren av Raw Air har en betydelig jobb med å kommunisere at det vi vanligvis ser på som kjedelige kvalifiseringsomganger, teller like mye som alle andre. Hittil har det mest dramatiske rennet vært det som nesten ingen gadd å se i Granåsen. Og det er ikke bare publikums skyld at de ikke kjente sin besøkelsestid. Arrangøren hadde ikke kommunisert innholdet godt nok.

Alle nyskapninger har sine barnesykdommer. Neste år kommer Raw Air til å stå sterkere og i løpet av 3-4 år, vil dette være innarbeidet som et av sesongens høydepunkter. For denne hoppuka er et bedre enn den tysk-østerrikske. Her er det ingen hviledager og uinteressante kvalifiseringer. Her skjer det endringer i sammendraget hele tiden. Og avslutningen, i skiflygingsbakken Vikersund, er en grande finale der det er mulig å vinne eller tape 50 poeng i ett eneste hopp.

Faktisk opplever de som jobber med prosjektet at forståelsen av konseptet er bedre i hoppnasjonene i Mellom-Europa, enn her i Norge. Og det er ikke NRKs skyld for de lager som vanlig utmerkede produksjoner og tar presentasjonen et steg videre.

De som definitivt ikke har skjønt potensialet er NSB som takket nei til å frakte hopperne landet rundt i tog. Hadde det ikke vært flott reklame for NRK med direktesending med verdens beste hoppere i et spesialdesignet togstudio på vei over Dovre?

Men som sagt, det tar tid å få folk til å ta til seg nye ting. Raw Air er et ganske friskt konsept med potensial til å leve opp til navnet.