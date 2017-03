Romøren fratatt førerkortet etter promillekjøring: – Jeg legger meg helt flat. Jeg er så skuffet over meg selv.

Saken oppdateres.

VIKERSUND/OSLO: Drammens Tidende meldte tidlig søndag at en ansatt i skiforbundet hadde blitt fratatt førerkortet på vei til hoppbakken i Vikersund.

– Det ble førerkortbeslag. Promillen var nok på mellom 0,5 og 1. Trolig dagen derpå-promille, sier operasjonsleder Håvard Gåsbakk til avisen.

En dårlig vurdering

Senere på dagen valgte denne personen å stå frem med navn. Det var Bjørn Einar Romøren som ble fratatt førerkortet etter promillekontrollen. Det bekrefter han overfor blant annet NTB.

– Jeg legger meg helt flat. Jeg er så skuffet over meg selv, sier Romøren til Aftenposten søndag etter finalen i verdens største hoppbakke.

Den tidligere skihopperen jobber som markedssjef i Norges Skiforbund.

Lørdag vant en norsk kvartett lagkonkurransen i Vikersund. Tidligere hadde Robert Johansson satt verdensrekord i bakken. Den holdt i 33 minutter, før den ble slettet av Stefan Kraft.

– Skihopperne var på ingen måte med på feiringen mange timer senere, sier Romøren.

De hadde gått og lagt seg etter en lang dag og kveld i bakken, med flere utsettelser.

Flau handling

Bæringen beskriver at han hadde drukket det han anser som "moderate mengder alkohol" kvelden før han valgte å kjøre bil til Vikersund.

– Jeg kom til hotellet, ordnet med noen bilder og foretok hotellbestilling til Planica. Deretter gikk jeg i hotellbaren. Hadde jeg ant at det jeg drakk betydde noe fare, hadde jeg selvsagt ikke gjort det, sier en angrende synder.

Er klar på at han må ta straffen

– Det er så beklagelig. Jeg gjorde en utrolig dårlig vurdering. Jeg kunne ikke drømme om at den lille feiringen vi hadde etter verdensrekorden lørdag, skulle gi slike utslag, sier han.

Han satte seg i bilen i titiden på formiddagen søndag, og ble stoppet i politikontroll like før han skulle ankomme arenaen. Han blåste til 0,6 i promille, som betyr at han ble fratatt førerkortet på stedet. Han måtte ta en blodprøve, og ble senere kjørt videre til skiflyvningsbakken i en politibil.

– Det har vært noen episoder tidligere med skihoppere og fyll. Har dere dårlig rykte?

– Hvis vi har det, føler jeg det er fortjent. Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært uheldige episoder i årenes løp.

– Dette er uansett flaut, og jeg er skuffet over meg selv.

Han sier at han er klar for å ta alle konsekvenser saken eventuelt måtte få for ham.

– Og jeg må lære meg å reise kollektivt, legger han til.

Skipresident Erik Røste var nettopp informert om hendelsen da NTB snakket med ham.

– Jeg er informert, og det er sterkt beklagelig, men jeg kan ikke si noe mer. Jeg har ikke snakket med noen om det ennå, sa han.

Prøver ikke å gjemme seg

Moren, Bente-Lill Romøren, som er leder av Hoppkomiteen, velger å avstå fra kommentar.

– Jeg håper jeg får forståelse for det.

Sportssjef Clas Brede Bråthen, som selv ble alvorlig kvestet da han og sjåfør Jon Inge Kjørum fyllekjørte under treningsleir i 1989, sa følgende om Romørens ulykksalige biltur søndag:

– Jeg var antagelig den første som ble informert av Bjørn Einar. Det vitner om at han umiddelbart ga beskjed. At han møtte opp her på sletten, viser at han ikke forsøkte å gjemme seg bort, sier hoppsjefen.

Romøren droppet søndagens pressekonferanse, hvor han hadde verv for Norges Skiforbund, men tok seg god til mediene etter søndagens Raw Air-finale.

– Jeg kjenner Bjørn Einar så godt at jeg vet dette er noe han synes er veldig leit. Ut over at jeg kjenner saken, har jeg ingen kommentar, sier Bråthen.

– Dette er en personalsak som vil bli fulgt opp internt. Bjørn Einar informerte oss veldig raskt etter hendelsen, og han var ryddig. Vi har ikke noe mer å fortelle ut over det Romøren selv har sagt til mediene, sier kommunikasjonssjef Espen Graff i Skiforbundet til Aftenposten.