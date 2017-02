Ski-VM i dag: Bjørgen er gullfavoritt

Saken oppdateres.

Dagens øvelser

Langrenn: 10 km klassisk, kvinner.

Nordmenn i aksjon

Marit Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Favoritter : Marit Bjørgen tok gull på denne øvelsen for seks år siden, under VM i Oslo. Rognes-jenta må finne seg i å være forhåndsfavoritt i dag også. Hun vant samme distanse i Otepää for litt over en uke siden. Heidi Weng er en av dem som kan true veteranen, i tillegg til Charlotte Kalla. Sistnevnte er tittelforsvarer på 10 km i VM etter seieren på fristil i Falun.

Tilbakeblikk: Therese Johaug vant sitt andre individuelle VM-gull da hun slo Marit Bjørgen på 10 km intervallstart i Val di Fiemme under VM i 2013. Johaug stiller ikke til start som følge av dopingdommen mot henne. Det gås heller ikke fristil, som i 2013, men klassisk.

På TV

12:45: 10 km klassisk, kvinner, NRK1.