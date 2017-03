Ski-VM i dag: Kommer herrenes første individuelle gull i avslutningen?

Saken oppdateres.

Dagens øvelser

Langrenn: 50 km fellesstart fristil, menn.

Nordmenn i aksjon

De som går femmila er Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Anders Gløersen, Hans Christer Holund og Petter Northug.

Favoritter

Femmila er en øvelse med sterke norske tradisjoner. I VM-sammenheng er fem av de siste seks vunnet av nordmenn. Petter Northug går som tittelforsvarer, men er i beste fall outsider. Likevel har historien vist at man skal være forsiktig med å avskrive trønderen... Martin Johnsrud Sundby er nok de flestes favoritt, men vil nok en gang kjempe mot «den russiske bjørnen,» Sergej Ustjugov.

Tilbakeblikk

Petter Northug har stått for mange store skiøyeblikk, men mange vil mene at gullet hans på femmila i Falun under VM i 2015 er den største bragden. Etter et turbulent 2014, ble Falun-VM trønderens store comeback. Det ble totalt fire gull – kronen på verket var avslutningen på femmila. Northug så fullstendig ferdig ut i den svenske snøføyka, før han hentet frem kjempekreftene i en av tidenes råeste spurter mot Lukáš Bauer og Johan Olsson på oppløpet.

På TV

13:30: 50 km fri teknikk fellesstart, menn, NRK1.