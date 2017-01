Skjebnehelg for Nidaros hockey

Saken oppdateres.

Innen knappe to uker – 1. februar – må Nidaros hockey svare forbundet på om de ønsker å ta plassen i kvaliken til Eliteserien, dersom laget skulle kvalifisere seg til det.

Snakker med stor sponsor

Og slik Adresseavisen forstår det, lever fortsatt håpet om å få på plass pengene som kreves. Denne helga skal klubben i møter med aktører som potensielt kan bidra med økonomiske muskler nok til å tåle et eventuelt opprykk. Det skal heller ikke være snakk om kun «korte penger». Muligheten for et samarbeid over flere år er angivelig det som skal diskuteres.

Bestemmes i neste uke

Styreleder Tom Arntsen i Nidaros hockey ønsker ikke å kommentere saken, men understreker at det fortsatt står fast at økonomien må på plass før de kan sende et positivt svar til forbundet innen fristen 1. februar.

Arntsen opplyser at det er planlagt et styremøte i starten av neste uke. Etter det Adresseavisen forstår, vil det på dette møtet endelig besluttes om Nidaros skal gå for opprykk.