Slik kan Nidaros Hockey ende opp i eliteserien likevel

Saken oppdateres.

Nidaros Hockey spilte som kjent for å rykke opp til eliteserien i forrige uke. Etter at trønderne tapte for Comet Halden, var det Kongsvinger som tok den siste ledige plassen i det gjeveste hockey-selskapet i Norge. Samme dag som kampen ble det kjent at Lørenskog Ishockey hadde permittert alle ansatte, og slet med økonomien. Klubben tror uansett at de økonomiske problemene vil føre til at laget ikke spiller i eliteserien neste sesong.

– Vi tar bare en pustepause og ser hvor vi havner. Dette kan jeg ikke tenke meg at vil påvirke vår fremtidige elitesatsing, sa styreleder i Lørenskog Ishockey, Stig Atle Johnsen til Romerikes Blad etter permitteringene.

Nidaros først i køen

Generalsekretær Ottar Eide sier at å frata lisensen fra Lørenskog ikke er et tema for forbundet akkurat nå, men at de klubbene som sliter økonomisk må fremlegge en handlingsplan for å beholde lisensen.

– Å frata noen lisensen ikke er et tema for oss akkurat nå. Vi skal gå gjennom årsrapportene til klubbene, de som sliter med økonomien må fremvise en handlingsplan. Vi vil da ha en jevnlig dialog med de aktuelle klubbene for å hjelpe dem med det vi kan. Etter det vil vi ta en avgjørelse på om de får beholde lisensen eller ikke, sier generalsekretæren i Ishockeyforbundet, Ottar Eide.

Om Lørenskog eller en annen klubb skulle miste eliteserielisensen sin, vil det fort være Nidaros som får tilbud om den eventuelt ledige plassen.

– Det er styret i forbundet som avgjør hvem som skal få den eventuelle ledige plassen, men ettersom Nidaros kom på tredjeplass i kvalifiseringen, er det naturlig at dem står først i køen, sier Eide.

Vil takke ja

Etter at nyheten om Lørenskogs økonomiske problemer kom, sa styreleder i Nidaros Hockey, Tom Arntsen, at trønderne ville si ja til et eventuelt tilbud om plass i eliteserien.

– Jeg har fått med meg at Lørenskog har vært nødt til å permittere alle ansatte. Det kan gi en åpning i neste års eliteserie. Nå er det jo ikke slik vi vil komme inn i det gjeveste selskap, men får vi tilbud om det, så takker vi ja til den plassen, sa Arntsen.

I 2014 mistet Rosenborg Ishockey eliteserielisensen sin som en følge av økonomisk trøbbel. Da gikk klubben konkurs, og da var det Manglerud Star som fikk eliteserieplassen. De kom på tredjeplass i kvalifiseringsserien, slik Nidaros gjorde i år.

