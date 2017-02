Stöckl etter Forfang-kollaps: – Storm i snapsglass

Saken oppdateres.

Så ille ble tirsdagens pressetreff at landslagssjef Alexander Stöckl ba Lars Haugvad, hoppernes medisinsk ansvarlige, ta ordet.

– Det ligger i medienes natur å overdrive, sier landssjefen.

Forfang-saken har blåst liv i diskusjonen om hopperne er farlig tynne – som da Sven Hannawald holdt på tidlig på 2000-tallet.

– Jeg synes det er litt merkelig hvordan folk begynner å skrike etter ulv hver eneste gang man kan hinte om noe som har med vekt å gjøre, og særlig når det ikke har noe med vekt å gjøre. Du har andre sporter med tynnere utøvere, hvor det ikke sies noe, sukker Daniel-André Tande overfor NTB.

Gullhåpet i storbakken var mektig lei da pressen gjentok de samme spørsmålene gjennom nesten hele medieseansen.

– Det er kjedelig. Jeg er helst her for å snakke om skihopping og forventninger, sier Kongsberg-hopperen.

Stöckl har lært ikke å hisse seg opp når det han kaller «de minste småting blir interessant».

– Dette er storm i snapsglass, sier østerrikeren.

Selv et vannglass blir for stort i denne saken, skal vi tro landslagssjefen.

– Det er sant. Jeg skjønner jo at det isolert sett er en dramatisk hendelse der og da. Så får man vite mer, og da er det ikke dramatisk lenger. Alle kan få blodtrykksfall, sier Forfang selv.

Hører fortiden til

TSK-hopperen besvimte, mens omgivelsene i svært liten grad fikk vite mer enn at Forfang «følte seg uvel» og måtte erstattes av Andreas Stjernen.

Forfang måtte parere den ene spekulasjonen enn den andre. Selve årsaken til det han omtaler som «blodtrykksfall» ville han holde hemmelig, men allerede mandag snakket han ut med NTB om den dramatiske hendelsen.

– Vekthysteriet tilhører fortiden i hopp. Vi har veldig strenge regler. Det er ingen som er usunt tynne i hopp, absolutt ikke. Det var før i tiden da det ikke var regler, sier TSK-hopperen tirsdag.

– Jeg er støtt og stadig borte ved dessertbordet etter middagene her i VM. Du må bare bruke samme antall kalorier som du tar inn for å holde vekta. Vi kan unne oss en is i ny og ne, forsikrer Forfang nokså lei alle spekulasjonene.

Lagkamerat Robert Johansson sier følgende:

– Det er slutt på de lovløse tilstandene i hoppsporten. Selv "skeier" jeg ut med litt godteri en gang i uka, og jeg fyller på med litt ekstra i vintersesongen når vi er så mye på farten. Vekten går ikke opp eller ned mer enn 1 kilo i løpet av vinteren.

Klar tale

Lars Haugvad, som er svært høyt betrodd i Hopp-Norge, er klar i talen.

– Dersom vi hadde vært så på grensen og uten kontroll hadde drevet med uforsvarlig vektregulering, hadde dere sett mer sykdom, flere skader og mer plager. Det vet vi har en tett relasjon. Vi har friske utøvere, påpeker den medisinsk ansvarlige for hopperne overfor NTB.

Han reagerer på hvordan mediene har antydet at Forfang har pint seg ned i vekt.

– Det hjelper at jeg får lov til å si hvor lite dramatisk dette er. Det hadde vært verre å måtte stå der og forklare meg om dårlig praksis. Da hadde jeg slitt mer.

– Det er trist. Det er ekstremt kjedelig for utøverne at det blir et slikt fokus, særlig når de er så flinke på dette, sier Haugvad.

Ubehagelig

Han mener å kunne bevise at hopperne ikke lever på grensen til det forsvarlige.

– Hvordan var det å stå foran pressen?

– Det var ubehagelig. Min rolle er ikke å være en talsperson foran et pressekorps. Men det er helt riktig at vi i slike situasjoner, lar medisinsk personell uttale seg.