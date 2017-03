Stjernen etter andreplassen: – Det er spesielt å gjøre det her i Granåsen

Saken oppdateres.

Granåsen: Trønderen lå på andreplass etter en god førsteomgang. Like gjerne hoppet han 138 meter i Granåsen og tok ledelsen.

– Det er en kjempegod følelse. Det er spesielt å gjøre det her i Granåsen. Vi trener her og jeg har hoppet her i de siste ti årene. Det var mye folk og jeg likte jubelbrølet jeg hørte fra toppen, sier Stjernen til Adresseavisen.

Men ledelsen varte ikke lenge.

Østerrikske Stefan Kraft viste ingen nåde da han som sistemann fra bommen hoppet suverene 142.5 meter. Bare en halvmeter bak bakkerekorden som Noriaki Kasai hoppet i fjor.

– Jeg hadde selvfølgelig ønsket å vinne, men Kraft ble for tøff.

Faren Hroar var stolt over guttungen etter sølvplasseringen.

– Jeg er imponert over det han gjorde. Han var god på onsdag og enda bedre torsdag. Han har hoppet her mange ganger og han taklet bakken bra, sier pappa Stjernen og guttungen.

Kan klatre noen plasser sammenlagt

Hverken far eller sønn har gitt opp Raw Air-sammenlagt, men i verdenscupen er det ikke mye igjen å hente.

– Jeg kan ta inn en plass eller to, sier Andreas før faren legger til: Topp ti er kanskje innenfor rekkevidde.

Vikersund er ingen dårlig arena for Andreas. Der kan han sette sitt store preg på Raw Air-konkurransen.

– Den turneringen er ikke ferdig. Han har muligheter og Vikersund-bakken er absolutt en plass hvor Andreas trives, fortsetter Hroar Stjernen.

Personlig besteplassering for Aune

Også Joakim Aune leverte to gode omganger. Byåsen-hopperen sa til Adresseavisen etter førsteomgangen at han håpet på finaleomgang, men var i tvil.

– Jeg ble litt aggressiv og prøvde å dra ut noen ekstra meter for publikum. Jeg merket jubelen fra publikum på hoppkanten. Hadde jeg hørt det gjennom hele svevet, hadde jeg nok blitt for ivrig, sier Aune.

Han kunne fortelle at han sitter på hoppbommen med masse selvtillit. Like før hoppene, fortalte han om torsdagens mål.

– Man får poeng for topp 30. Det hadde vært gøy med topp 20, det er absolutt mulig.

Finaleomgang ble det og Aune klatret til en 18.-plass. Det er hans beste plassering i en World Cup. Tidligere var 21.-plass hans bestenotering.

Johann André Forfang ble den nest beste nordmannen. Han noterte seg til en sjetteplass bak Kamil Stoch og Markus Eisenbichler, rett bak pallen.