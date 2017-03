Stjernen fikk hjelp av skredderen før superhoppene: - Jævla bittert at medaljen glapp

Saken oppdateres.

LAHTI: Andreas Stjernen hadde gjort sesongens to beste skihopp, men slet med å finne gleden over akkurat det da den sure, sure fjerdeplassen var et faktum. Stefan Kraft vant foran Andreas Wellinger og Piotr Zyla. Stjernen var bare 0,6 poeng unna bronsen og Zyla.

– Det var jævla bittert å se 2-tallet komme opp på tavla etter annethoppet. Da skjønte jeg at medaljen høyst sannsynlig glapp, sa Andreas Stjernen etterpå.

Som pappa Stjernen

Med fjerdeplassen tangerte han sin far Hroar Stjernen som heller aldri hadde bedre plassering i VM enn en fjerdeplass. Den kom i 1987 i normalbakken. Pappa Stjernen var den gang bare 0,3 poeng unna en medalje. Dermed har familien gått glipp av to VM-medaljer i hopp med under ett poengs margin.

Men selv om Andreas Stjernen deppet litt, så klarte han å se det positive i sin egen innsats og lagets innsats.

– Det er jo det beste jeg har gjort i år, så jeg kan liksom ikke være alt for skuffet. Men det er selvsagt utrolig surt. Det hadde vært lettere å smile med en medalje i lommen, sier Stjernen.

Sydde om dressene

Han har flere forklaringer på at det har gått bedre i storbakken enn i normalbakken.

– Vi har gjort noen justeringer både på teknikken og utstyret som gjør at det stemmer bedre.

– Hva er det som er gjort med utstyret?

– Vi har tilpasset det litt annerledes. Vi har sydd dressene litt annerledes. Men dette må du spørre skredderen om dette.

Vi spurte derfor skredder Andreas Vilberg om hva de har gjort:

– Akkurat detaljene i dette vil jeg ikke gå inn på. Men det handler om å skape en større bæreflate og i det hele tatt gjøre en del mindre justeringer. Det ser ut som om vi ikke har fått uttelling for disse endringene før i storbakken. De endringene ble testet i storbakker ettersom det er i storbakker vi hopper mest, forteller Vilberg.

God dag for det norske laget

For de norske hopperne som lag, var det hele en stor opptur. Anders Fannemel ble nummer fem etter et strålende hopp i annen omgang. Daniel-André Tande gjorde sitt beste hopp i finske hoppbakker og var lengst i den andre omgangen.

– Kanskje er det litt av Gamle-Tande som viste seg frem i dag med et middels førstehopp og et strålende annethopp, sa Tande som var fornøyd med at han endelig fikk tilbake langhoppfølelsen igjen.

Sjefen selv, Alexander Stöckl, følte ingen bitterhet etter det som skjedde i Lahti en rå og kald kveld tidlig i mars.

– Det er vanskelig å være skuffet når laget hopper så bra. Vi har fire mann blant de 12 beste. Jeg er utrolig fornøyd med laginnsatsen, men det er selvfølgelig litt skuffende for Stjernen.

Norge var det nest beste laget i bakken torsdag. Det kan bety at de samme fire får sjansen når det skal hoppes lag på lørdag.

– Gullet er innenfor rekkevidde, men det kommer til å bli veldig tøft. Polakkene er veldig sterke, sa Norges østerrikske trener.