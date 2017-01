Stjernen misfornøyd med NM-bronse: - Avstanden opp burde vært mindre

Saken oppdateres.

Granåsen: – Medalje er bra det, men jeg er ikke fornøyd med prestasjonen.

Dette sier Andreas Stjernen til adressa.no etter at bronsen i NM var sikret onsdag kveld. Han er skuffet over at avstanden opp til suverene Tande er såpass stor.

Tande knusende overlegen

– Avstanden opp burde vært mindre, men når jeg misser slik jeg gjorde i førsteomgang, klarer jeg aldri å true Tande, forteller nordtrønderen.

Stjernen og resten av feltet ble kun statister mot Norges nye hoppkomet. Daniel-André Tande vant med enorme 307,5 poeng, 18,9 foran Johann André Forfang på andreplass.

– Det er imponerende at Tande er så stabil som han er, skryter Stjernen av gullmedaljøren.

28-åringen mener likevel han viste at han kan nærme seg Norges soleklart beste hopper:

– Andrehoppet mitt i dag er solid. Derfor er det ekstra bittert at førstehoppet ble såpass svakt.

Landslagstrener Alexander Stöckl er imidlertid godt fornøyd med Stjernen etter rennet:

– Jeg synes han viser positive takter. Det siste hoppet er det høy klasse over, og det er det beste jeg har sett av han opp i mot Tande, mener Stöckl.

Stjernen sannsynligvis til VM

Han sier at det kan bli riktig spennende dersom nordtrønderen blir mer stabil over tid:

– Stjernen kan hevde seg helt opp til topp fem i verdenscupen om han tar ut sitt beste enda oftere. Det viser han i kveld med sitt andre hopp, sier landslagstreneren til adressa.no.

Nå går Stöckl langt i å bekrefte at Stjernen blir med til Lahti-VM:

– Det er gode sjanser for det, han er vår nest beste mann for øyeblikket.

Stöckl har også bare skryt å komme med til Norges beste skihopper, Daniel-André Tande:

– Han viser at han er blant de desidert beste i verden med disse to hoppene, sier østerrikeren.

– Mer å gå på

Tande beskriver utklassingen slik:

– Nja, jeg føler egentlig jeg bare hopper slik jeg har gjort i det siste.

Norges nye hoppyndling er naturligvis godt fornøyd med gullmedaljen, men sier at han har mer å gå på:

– Det er litt smårusk i begge hoppene, så det er mer å hente på det tekniske, sier Tande til adressa.no.

Resultater NM i storbakke i Granåsen:

1. Daniel-André Tande 307,5p 2. Johann André Forfang 288,6p 3. Andreas Stjernen 285,1p

Tom Hilde, Robert Johansson, Anders Fannemel og Joachim Hauer fulgte på plassene bak. Robin Pedersen, sønn av tidligere landslagssjef Trond Jøren Pedersen, ble nummer åtte.