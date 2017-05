Stor VM-guide: Dette er kampene Norge må vinne

Saken oppdateres.

PARIS: Petter Thoresen tar med seg 25 mann til Paris. Det blir ikke mye romantikk langs Seinens bredd for det norske ishockeylandslaget. Nok en gang skal norsk ishockey kjempe om en plass i kvartfinalen i VM.

Det kan bli tøft, men det er landslagssjefens mål. Og han har troen.

Det har også TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm. Han var i mange år en av Norges mest profilerte hockeyspiller og har spilt en haug med VM-kamper for Norge.

– Det kan gå. Nøkkelkampen kommer allerede søndag mot Sveits. Den kampen tror jeg Norge må vinne for å komme til kvartfinale. Dersom de ikke gjør det, kan kvartfinalehåpet ryke allerede i første uke, sier Dahlstrøm til Aftenposten.

VM i Paris og Köln VM i ishockey spilles i perioden 5. mai til 21. mai i Paris og Köln. De to byene er vertskap for hver sin gruppe.

Norge spiller i gruppe B.

Kampene spille i Bercy eller Accor Hotels Arena som den heter.

Norge møter hjemmelaget Frankrike i den første kampen. Hallen var også åsted for VM-finalen i håndball mellom Norge og Frankrike i januar. Den tapte som kjent Norge.

Hver gruppe består av åtte lag. De fire beste lagene i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned til B-gruppen, eller Divisjon 1 som det heter nå.

Finalen spilles i Köln

Kampene sendes på Eurosport Norge

Dahlstrøm er klar på at kampen mot Sveits også blir svært viktig dersom de to lagene lander på samme poengsum. Da er det innbyrdes oppgjør som avgjør hvem som skal spille kvartfinale i Paris 18. mai.

Norges tropp Målvakter: Lars Haugen, Färjestad Henrik Haukeland, Leksand Steffen Søberg, Vålerenga Backer: Alexander Bonsaksen, Tappara Jonas Holøs, Färjestad Johannes Johannesen, Frölunda Erlend Lesund, Mora Mattias Nørstebø, Frölunda Dennis Sveum, Stavanger Daniel Sørvik, HC Litvinov Henrik Ødegaard, Frisk Asker Løpere: Anders Bastiansen, Frisk Asker Kristian Forsberg, Stavanger Jørgen Karterud, Linköping Andreas Martinsen, Montreal Canadiens Sondre Olden, Leksand Ken André Olimb, Linköping Mathis Olimb, Linköping Mats Rosseli Olsen, Frölunda Thomas Valkvæ Olsen, Bofors Aleksander Reichenberg, Storhamar Niklas Roest, Sparta Sarpsborg Martin Røymark, Tappara Patrick Thoresen, Zürich Mathias Trettenes, Almtuna

Vi har fått Ole Eskild Dahlstrøm til å vurdere Norges motstandere i VM. I tillegg ba vi landslagssjef Petter Thoresen raskt beskrive motstanderne:

Frankrike

Rangert som 14.

Dahlstrøms vurdering: – De har en del gode spillere fra NHL, samt russiske og tsjekkiske lag. Spillere som Antoine Roussel (Dallas Stars) og Pierre-Édouard Bellemare er en styrke for de fleste i dette VM. I angrep er de sterke, på backsiden er de langt svakere. Dette er en kamp Norge bare må og bør vinne. Vanligvis slår Norge Frankrike med ett mål. Det kan fort bli slik denne gangen også.

Thoresen om Frankrike: – Entusiasme og pågangsmot. Har hjemmebanefordel

Kamptidspunkt: Lørdag 6. mai kl. 20.15

Sveits

Rangert som 7.

Dahlstrøms vurdering: – Skal Norge ha noe som helst håp om kvartfinale, ser jeg det som helt nødvendig å vinne denne kampen. De har et godt lag og flere av spillerne kommer fra Zürich som også har vært klubben til Patrick Thoresen denne sesongen. Det betyr at det er en del kunnskap om sveitserne i det norske laget. Ettersom det også er en Thoresen som er sjef for Norge, vil nok denne informasjonen flyte videre til han som skal lage spilleopplegget.

Thoresen om Sveits: – Meget bra ferdigheter, men sårbare bakover.

Kamptidspunkt: Søndag 7. mai kl. 20.15

Slovenia

Rangert som nummer 15.

Dahlstrøms vurdering: – Dette er et lag Norge liker å tro at de skal slå. Det kan bli litt lettere ettersom den største stjernen, Anze Kopitar, ikke er med. Dette er et litt ruskete lag. De har noen spillere fra russiske hockey, noen fra Hviterussland og noen fra Sverige.

Thoresen om Slovenia: – Teknisk og taktisk dyktige. De må vi lure.

Kamptidspunkt: Tirsdag 9. mai kl. 16.15.

Tsjekkia

Rangert som 6.

Dahlstrøms vurdering: – Skal vi hoppe over dem? Det er et lag som Norge ser på som ett av de store nasjonene, men som de i et heldig øyeblikk kan slå. Norge spilte to oppkjøringskamper mot Tsjekkia og tapte klart i begge kampene. De var ikke i nærheten, og det er vel trolig at de heller ikke vil være det i VM. De er forsterket med flere NHL-spillere siden treningskampene og er ikke akkurat blitt dårligere.

Thoresen om Tsjekkia: – Ekstremt aggressive og kontringssterke.

Kamptidspunkt: Torsdag 11. mai kl. 16.15.

Finland

Rangert som 3.

Dahlstrøms vurdering: – Selv om finske kommentatorer mener at Finland reiser til VM med en middels tropp, så er ikke dette dårlig. De har seks NHL-spillere i troppen og et lag som alltid spiller seg gode utover i slike turneringer. Det er få primadonnaer. Finsk sisu og lagånd bruker å gi resultater. I utgangspunktet er Norge relativt sjanseløse.

Thoresen om Finland: – Har stor fart og kvalitet i alle deler av spillet.

Kamptidspunkt: Lørdag 13. mai kl. 12.15.

Canada

Rangert som 1.

Dahlstrøms vurdering: – Norge møter Canada såpass langt ute i turneringen at det canadiske stjernegalleriet har vennet seg til å spille på de større europeiske banene. De pleier bare å bli bedre og bedre utover i turneringer. Norges lille, lille sjanse ligger i at Canada legger inn et hvileskjær dersom de allerede er klare for kvartfinale på dette tidspunktet. Dersom Norge slår Canada denne dagen, er det like overraskende som at det snør loddrett oppover langs Eiffeltårnet denne maidagen.

Thoresen om Canada: – Verdensstjerner og favoritter.

Kamptidspunkt: Mandag 15. mai kl. 16.15.

Hviterussland

Rangert som 9.

Dahlstrøms vurdering: – Norge skal være gode nok til å slå «Dynamo Minsk». Dette laget er bygd opp rundt én klubb. Men vi skal huske på at Norge er rangert som nummer 11, Hviterussland er rangert som nummer ni. De er som alle klubblag, godt samspilt og alle spillerne på laget «har skjegg». De spiller tøft, og det blir ikke lett å vinne denne kampen heller. Det kan komme til å stå om kvartfinale, men det kan også handle om å unngå nedrykk.

Thoresen om Hviterussland: – Solide med gode ferdigheter hos enkeltspillere.

Kamptidspunkt: Tirsdag 16. mai kl. 12.15.